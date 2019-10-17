Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4923 от 18.10.2019 под заголовком: Подключение кошелька

Как заработать на бесплатную мобильную связь в банке

Банки дарят минуты и гигабайты за оборот по картам, но их связь дороже

Все больше российских банков, строя собственные экосистемы, обращается к мобильной связи. С 2017 г. такие услуги оказывают Сбербанк («Сбермобайл») и «Тинькофф банк» («Тинькофф мобайл»). В сентябре виртуальный мобильный оператор появился и у ВТБ – «ВТБ мобайл».

«Сервис становится выгодным и удобным при одновременном использовании оператора и банка», – объясняет гендиректор «ВТБ мобайла» Максим Шарков. «Тинькофф банк» и Сбербанк тоже готовы раздавать розничным клиентам телекоммуникационные «пряники» при оформлении сим-карт. Например, за месячный оборот по «Мультикарте» ВТБ свыше 5000 руб. банк оплатит абоненту базовый тариф (150 минут и 3 Гб) в размере 200 руб. Клиенты «Тинькофф банка», которые тратят более 10 000 руб., получат 600 минут бесплатно.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
a.mikhaylov888
05:31 18.10.2019
Не знаю, можно ли отказаться от карты, но расчётный счет точно оформляется, непонятно зачем. И от него отказаться нельзя.
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике