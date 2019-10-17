Как заработать на бесплатную мобильную связь в банке
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Все больше российских банков, строя собственные экосистемы, обращается к мобильной связи. С 2017 г. такие услуги оказывают Сбербанк («Сбермобайл») и «Тинькофф банк» («Тинькофф мобайл»). В сентябре виртуальный мобильный оператор появился и у ВТБ – «ВТБ мобайл».
«Сервис становится выгодным и удобным при одновременном использовании оператора и банка», – объясняет гендиректор «ВТБ мобайла» Максим Шарков. «Тинькофф банк» и Сбербанк тоже готовы раздавать розничным клиентам телекоммуникационные «пряники» при оформлении сим-карт. Например, за месячный оборот по «Мультикарте» ВТБ свыше 5000 руб. банк оплатит абоненту базовый тариф (150 минут и 3 Гб) в размере 200 руб. Клиенты «Тинькофф банка», которые тратят более 10 000 руб., получат 600 минут бесплатно.
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