Как заработать на бесплатную мобильную связь в банке

Банки дарят минуты и гигабайты за оборот по картам, но их связь дороже

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Банковская карточка постепенно становится неотличима от сим-карты Евгений Разумный / Ведомости

Все больше российских банков, строя собственные экосистемы, обращается к мобильной связи. С 2017 г. такие услуги оказывают Сбербанк («Сбермобайл») и «Тинькофф банк» («Тинькофф мобайл»). В сентябре виртуальный мобильный оператор появился и у ВТБ – «ВТБ мобайл».

«Сервис становится выгодным и удобным при одновременном использовании оператора и банка», – объясняет гендиректор «ВТБ мобайла» Максим Шарков. «Тинькофф банк» и Сбербанк тоже готовы раздавать розничным клиентам телекоммуникационные «пряники» при оформлении сим-карт. Например, за месячный оборот по «Мультикарте» ВТБ свыше 5000 руб. банк оплатит абоненту базовый тариф (150 минут и 3 Гб) в размере 200 руб. Клиенты «Тинькофф банка», которые тратят более 10 000 руб., получат 600 минут бесплатно.