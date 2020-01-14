Кто за кого воюет в Ливии

Россию принято обвинять в том, что она поддерживает Хафтара. Но если бы эта поддержка была действительно масштабной – настолько, что Россию можно было бы считать спонсором фельдмаршала, – вряд ли в Москву согласились бы приехать его противники. О действиях российских «частных военных компаний» на стороне Хафтара в Ливии писали много, президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что бойцов российских ЧВК там аж 2500 человек. И даже решил ответить зеркально, отправив туда сотни, если не тысячи сирийских боевиков из подконтрольной ему части Северной Сирии под управлением турецкой ЧВК. Проблема, однако, в том, что, если верить российскому президенту Путину, Россия как государство российским военным частникам не платит, в то время как турецким частникам платит турецкое государство (или его богатый катарский союзник). По всей видимости, оплачивает деятельность российской «ЧВК» или сам Хафтар (контролирующий нефтяные месторождения), или его спонсоры из ОАЭ и Саудовской Аравии. Более того, вооруженные силы ОАЭ прямо участвуют в военных действиях в самой Ливии, управляя ударными беспилотниками (а их самолеты, видимо, вместе с ВВС Египта бомбят силы ПНС, в чем им помогают солдаты французских сил специальных операций). Турецкие военные специалисты точно так же управляют ударными беспилотниками турецкого производства со стороны ПНС, а поставки турецкого оружия Триполи можно оценить в десятки миллионов долларов.