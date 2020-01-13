Подписать мирное соглашение по Ливии в Москве не удалось

Структурно это довольно своеобразный формат, точнее – четырехсторонние переговоры в двухэтажном формате, и его не следует ни с чем сравнивать, в том числе с астанинским форматом по Сирии, считает руководитель центра «Европа – Ближний Восток» Института Европы РАН Александр Шумилин. По его словам, в отличие от большинства западных стран, которые пытаются достичь политического урегулирования в Ливии, но воздерживаются от военного вмешательства, Россия и Турция присутствуют непосредственно «на земле», а Путин даже допустил присутствие российских частных военных контрактников на территории Ливии, хоть и подчеркнул, что они действуют не в интересах государства. Поэтому их влияние на противоборствующие стороны намного больше, чем у Запада, полагает эксперт. При этом Москва и Анкара могут реально столкнуться на поле боя, поэтому они так активно стремятся к деэскалации, которую может обеспечить только остановка наступления армии Хафтара, поясняет Шумилин: «Именно поэтому переговоры России и Турции – это принципиальный сдвиг в ситуации в Ливии. Для российского руководства это важно и с прагматической точки зрения – не допустить военного противостояния с Анкарой, и с символической – извлечь политическую выгоду из миротворчества».