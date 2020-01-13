Подписать мирное соглашение по Ливии в Москве не удалось
В понедельник представители руководства России и Турции провели в Москве перекрестные переговоры с лидерами двух конфликтующих в Ливии сторон – Файезом Сарраджем, возглавляющим Правительство национального согласия (ПНС), и фельдмаршалом Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армией (ЛНА). Российскую и турецкую стороны представляли министры обороны Сергей Шойгу и Хулуси Акар и министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.
Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию велись почти восемь часов. Но они не привели к подписанию соглашения о прекращении огня, сообщил по итогам встречи Лавров: Саррадж и представитель парламента Ливии на востоке страны подписали документ, однако Хафтар взял время на раздумье до утра вторника. Заминка связана с тем, что командующий ЛНА во время переговоров настаивал на необходимости беспрепятственного ввода своих подразделений в подконтрольный ПНС Триполи, что не подразумевалось проектом соглашения, говорит дипломатический источник «Ведомостей». По информации «РИА Новости», проект предусматривал отказ от всех наступательных действий и создание военной комиссии для определения линии соприкосновения и наблюдения за перемирием. Согласно разработанному документу также планируется создать рабочие группы по урегулированию ситуации в регионе, причем первая встреча этих групп может состояться уже до конца текущего месяца. Перед этим 19 января состоится важная межливийская встреча в Берлине, напоминает собеседник «Ведомостей»: вне зависимости от решения, которое примет Хафтар по подписанию соглашения, российские переговорщики будут настаивать на моратории на любые боевые действия в Ливии и на переговорах при посредничестве заинтересованных в мирном урегулировании конфликта сторон.
До настоящего момента Россия и Турция скорее подпитывали конфликт в Ливии, чем пытались его сдерживать, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. А теперь Путин провернул хороший дипломатический ход, организовав в Москве мини-саммит по Ливии, отмечает The Guardian. По мнению дипломатического редактора издания Патрика Уинтера, приезд лидеров обеих сторон ливийского конфликта свидетельствует о растущей роли России в Ливии, особенно учитывая, что несогласованные действия европейских стран на протяжении многих месяцев не могут положить конец насилию. Для Москвы это возможность за счет провала Запада усилить свое влияние на Ближнем Востоке, согласен французский Le Point. Хотя ситуации в Ливии и Сирии – это далеко не одно и то же, можно проследить некоторые параллели в том, как шаткий союз Турции, России и Ирана перехватил инициативу урегулирования у США, Европы и ООН, пишет The Guardian. «На дипломатическом уровне Россия и Турция оказываются победителями», – цитирует Le Monde исследователя из американского Института Ближнего Востока Эммадеддина Бади.
В субботу канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Москву приветствовала инициативу России и Турции по прекращению огня в Ливии, а российский лидер, в свою очередь, поддержал идею канцлера о конференции в Берлине по ливийскому урегулированию под эгидой ООН. В воскресенье Путин также обсудил возможности урегулирования в ходе телефонных разговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Макрон подчеркнул, что режим прекращения огня должен быть «надежным, длительным и контролируемым», говорится в заявлении Елисейского дворца.
Структурно это довольно своеобразный формат, точнее – четырехсторонние переговоры в двухэтажном формате, и его не следует ни с чем сравнивать, в том числе с астанинским форматом по Сирии, считает руководитель центра «Европа – Ближний Восток» Института Европы РАН Александр Шумилин. По его словам, в отличие от большинства западных стран, которые пытаются достичь политического урегулирования в Ливии, но воздерживаются от военного вмешательства, Россия и Турция присутствуют непосредственно «на земле», а Путин даже допустил присутствие российских частных военных контрактников на территории Ливии, хоть и подчеркнул, что они действуют не в интересах государства. Поэтому их влияние на противоборствующие стороны намного больше, чем у Запада, полагает эксперт. При этом Москва и Анкара могут реально столкнуться на поле боя, поэтому они так активно стремятся к деэскалации, которую может обеспечить только остановка наступления армии Хафтара, поясняет Шумилин: «Именно поэтому переговоры России и Турции – это принципиальный сдвиг в ситуации в Ливии. Для российского руководства это важно и с прагматической точки зрения – не допустить военного противостояния с Анкарой, и с символической – извлечь политическую выгоду из миротворчества».