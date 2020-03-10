Госсовет не для Путина

Эти слова президента, сказанные в прошлую пятницу, 6 марта, в Иванове, в один момент превратили в труху сотни, если не тысячи, страниц, исписанных экспертами в попытке доказать, что именно обновленный Госсовет во главе с Владимиром Путиным поможет ему сохранить реальную власть в стране после 2024 г. Хотя основания для такого вывода казались железобетонными: мало того, что в статье о Госсовете в президентских поправках к Конституции ничего не говорится о том, кто его возглавляет (в отличие, например, от Совета безопасности, которым по должности руководит президент), так этому пока что консультативному органу еще и дарованы в буквальном смысле президентские полномочия. Ведь предложенный Путиным (и не изменившийся в ходе рассмотрения проекта в Госдуме) пункт о том, что Госсовет создается «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики» России, дословно повторяет главные функции президента, закрепленные в ст. 80 Основного закона.