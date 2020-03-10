Госсовет не для Путина
Предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить его. Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительная ситуация
Эти слова президента, сказанные в прошлую пятницу, 6 марта, в Иванове, в один момент превратили в труху сотни, если не тысячи, страниц, исписанных экспертами в попытке доказать, что именно обновленный Госсовет во главе с Владимиром Путиным поможет ему сохранить реальную власть в стране после 2024 г. Хотя основания для такого вывода казались железобетонными: мало того, что в статье о Госсовете в президентских поправках к Конституции ничего не говорится о том, кто его возглавляет (в отличие, например, от Совета безопасности, которым по должности руководит президент), так этому пока что консультативному органу еще и дарованы в буквальном смысле президентские полномочия. Ведь предложенный Путиным (и не изменившийся в ходе рассмотрения проекта в Госдуме) пункт о том, что Госсовет создается «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики» России, дословно повторяет главные функции президента, закрепленные в ст. 80 Основного закона.
Теперь любителям национальной забавы «угадай, кем станет Путин после 2024 г.» придется, видимо, возвращаться к другим версиям, считавшимся до сих пор менее вероятными. Исходя из того текста поправок, который во вторник будет принят Госдумой во втором чтении, достойных вариантов трудоустройства у уходящего главы государства, по сути, всего четыре. Это премьер, формирующий правительство как бы без участия президента; спикер Госдумы, утверждающей премьера, вице-премьеров и «гражданских» министров; председатель Совета Федерации, чье мнение президент должен будет учитывать при назначении глав силовых ведомств и прокуроров; председатель Конституционного суда (КС), которому даны новые полномочия по проверке не только федеральных и региональных законов, но и еще не принятых законопроектов.