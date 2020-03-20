Как коронавирус убивает единую Европу
Не буду сейчас делать политических выводов, но мы поняли, что не существует международной или европейской солидарности, все это были сказки на бумаге
Такую пессимистическую оценку текущей ситуации в Европе Александр Вучич дал в связи с отказом руководства Евросоюза (ЕС) помочь Белграду в борьбе с коронавирусом. «Мы не можем импортировать товары, медтехнику и лекарства из ЕС по распоряжению европейских властей, – посетовал сербский президент. – Когда им нужны были сербские деньги, они требовали менять условия тендеров, чтобы европейские фирмы получали контракты. Когда пришла беда и стало тяжело, тогда и сербские деньги не помогают».
Сербия пока еще не член ЕС, хотя очень хочет – вернее, до сих пор хотела – им стать. Но серьезные поводы для недовольства и евробюрократией, и соседями по евросообществу возникли и у давних членов ЕС – прежде всего у Италии, ставшей первой и пока главной жертвой новой китайской заразы в Старом Свете. Рим попросил задействовать механизмы ЕС по гражданской обороне для экстренных поставок в Италию медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, но ни Брюссель, ни члены союза на этот призыв не отреагировали. А некоторые, наоборот, ввели собственные запреты на экспорт медицинских масок и прочих востребованных в период эпидемии товаров.