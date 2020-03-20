Как коронавирус убивает единую Европу

Сербия пока еще не член ЕС, хотя очень хочет – вернее, до сих пор хотела – им стать. Но серьезные поводы для недовольства и евробюрократией, и соседями по евросообществу возникли и у давних членов ЕС – прежде всего у Италии, ставшей первой и пока главной жертвой новой китайской заразы в Старом Свете. Рим попросил задействовать механизмы ЕС по гражданской обороне для экстренных поставок в Италию медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, но ни Брюссель, ни члены союза на этот призыв не отреагировали. А некоторые, наоборот, ввели собственные запреты на экспорт медицинских масок и прочих востребованных в период эпидемии товаров.