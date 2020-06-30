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Facebook, прекрати зарабатывать на ненависти

Пользователи ударили социальную сеть по самому больному – рекламным доходам
Ксения Болецкая
По крайней мере до конца года мы не будем размещать рекламу в Facebook, Instagram и Twitter. Продвижение на этих платформах в это время не принесет пользы людям и обществу
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Сколько проблем интернет-платформе может принести одно маленькое сообщение президента США? Оказывается, нескончаемый поток.

В конце мая Дональд Трамп опубликовал в Twitter и Facebook одно и то же сообщение о протестах из-за убийства полицейскими афроамериканца при задержании. Президент США фактически предупредил протестующих, что, если те продолжат «погромы», полиция начнет в них стрелять.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных