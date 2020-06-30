Facebook, прекрати зарабатывать на ненависти

Facebook, прекрати зарабатывать на ненавистиПользователи ударили социальную сеть по самому больному – рекламным доходам
По крайней мере до конца года мы не будем размещать рекламу в Facebook, Instagram и Twitter. Продвижение на этих платформах в это время не принесет пользы людям и обществу
Сколько проблем интернет-платформе может принести одно маленькое сообщение президента США? Оказывается, нескончаемый поток.
В конце мая Дональд Трамп опубликовал в Twitter и Facebook одно и то же сообщение о протестах из-за убийства полицейскими афроамериканца при задержании. Президент США фактически предупредил протестующих, что, если те продолжат «погромы», полиция начнет в них стрелять.
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