Гарри Минх обвинил депутатов-коммунистов в попытках нарушить Конституцию

Полпред президента в Думе Гарри Минх объяснил депутатам, что оспаривать нормы, которые принимаются с подачи президента РФ Владимира Путина, не стоит. «Я вам предлагаю: не нравится Конституция – закрывайте вы эту работу, идите на улицы, там вы найдете себе соратников, только это уже совсем другие люди будут. Я не говорю о выборах, я говорю о добровольном сложении полномочий», – заявил он на пленарном заседании 17 ноября коммунистам, которых не устроили новые гарантии неприкосновенности президента. Минх потребовал от депутатов соблюдения Конституции: «Вы обязаны принимать решения в рамках Конституции».