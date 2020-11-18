Гарри Минх обвинил депутатов-коммунистов в попытках нарушить Конституцию

Гарри Минх обвинил депутатов-коммунистов в попытках нарушить КонституциюВ то же время сами единороссы этой осенью не раз нарушили свой же регламент прохождения законов
Не нравится Конституция – закрывайте вы эту работу, идите на улицы, там вы найдете себе соратников, только это уже совсем другие люди будут. Я не говорю о выборах, я говорю о добровольном сложении полномочий
Полпред президента в Думе Гарри Минх объяснил депутатам, что оспаривать нормы, которые принимаются с подачи президента РФ Владимира Путина, не стоит. «Я вам предлагаю: не нравится Конституция – закрывайте вы эту работу, идите на улицы, там вы найдете себе соратников, только это уже совсем другие люди будут. Я не говорю о выборах, я говорю о добровольном сложении полномочий», – заявил он на пленарном заседании 17 ноября коммунистам, которых не устроили новые гарантии неприкосновенности президента. Минх потребовал от депутатов соблюдения Конституции: «Вы обязаны принимать решения в рамках Конституции».
Впрочем, нарушать Конституцию депутаты (а речь прежде всего о КПРФ) не думали. Они лишь задавали вопросы по законопроекту депутата-единоросса Павла Крашенинникова и сенатора-единоросса Андрея Клишаса о пожизненной неприкосновенности президента. Например, депутат Алексей Куринный просил привести примеры других стран, где существует «механизм защиты неприкосновенности» бывших президентов, а Крашенинников обещал подготовить ему ответ ко второму чтению, если с этим поможет Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.