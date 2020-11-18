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Гарри Минх обвинил депутатов-коммунистов в попытках нарушить Конституцию

В то же время сами единороссы этой осенью не раз нарушили свой же регламент прохождения законов
Максим Иванов
Не нравится Конституция – закрывайте вы эту работу, идите на улицы, там вы найдете себе соратников, только это уже совсем другие люди будут. Я не говорю о выборах, я говорю о добровольном сложении полномочий
Гарри Минх полномочный представитель президента в Госдуме

Полпред президента в Думе Гарри Минх объяснил депутатам, что оспаривать нормы, которые принимаются с подачи президента РФ Владимира Путина, не стоит. «Я вам предлагаю: не нравится Конституция – закрывайте вы эту работу, идите на улицы, там вы найдете себе соратников, только это уже совсем другие люди будут. Я не говорю о выборах, я говорю о добровольном сложении полномочий», – заявил он на пленарном заседании 17 ноября коммунистам, которых не устроили новые гарантии неприкосновенности президента. Минх потребовал от депутатов соблюдения Конституции: «Вы обязаны принимать решения в рамках Конституции».

Впрочем, нарушать Конституцию депутаты (а речь прежде всего о КПРФ) не думали. Они лишь задавали вопросы по законопроекту депутата-единоросса Павла Крашенинникова и сенатора-единоросса Андрея Клишаса о пожизненной неприкосновенности президента. Например, депутат Алексей Куринный просил привести примеры других стран, где существует «механизм защиты неприкосновенности» бывших президентов, а Крашенинников обещал подготовить ему ответ ко второму чтению, если с этим поможет Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных