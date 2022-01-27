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Энергошутовство по-датски

Главный экономист датского Saxo Bank обрушился на зеленую повестку
Владимир Степанов (Дзагуто) , заместитель главного редактора газеты «Ведомости»
Мы создали чудовище: политический приоритет – забота об экологии – питает энергетический кризис.
Стин Якобсен главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank

На днях миру то ли в шутку, то ли всерьез предложили новый Манхэттенский проект. Давайте, дескать, придумаем такой технологический прорыв, который решит все глобальные энергетические проблемы. То ли ядерный, то ли термоядерный, то ли еще какой – пусть ученые решают. А то имеющиеся у нас технологии – это какой-то непрекращающийся энергетический кризис, и чем дальше, тем только хуже будет.

Естественно, публично такие предложения (и особенно в таких терминах, как Манхэттенский проект) мало кто рискует выдавать. Настоящих буйных не хватает, но человечеству все-таки они нужны. Про Манхэттен 2.0 ожидаемо рассуждал главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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