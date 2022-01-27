Энергошутовство по-датски

На днях миру то ли в шутку, то ли всерьез предложили новый Манхэттенский проект. Давайте, дескать, придумаем такой технологический прорыв, который решит все глобальные энергетические проблемы. То ли ядерный, то ли термоядерный, то ли еще какой – пусть ученые решают. А то имеющиеся у нас технологии – это какой-то непрекращающийся энергетический кризис, и чем дальше, тем только хуже будет.