Энергошутовство по-датски

Энергошутовство по-датскиГлавный экономист датского Saxo Bank обрушился на зеленую повестку
Мы создали чудовище: политический приоритет – забота об экологии – питает энергетический кризис.
На днях миру то ли в шутку, то ли всерьез предложили новый Манхэттенский проект. Давайте, дескать, придумаем такой технологический прорыв, который решит все глобальные энергетические проблемы. То ли ядерный, то ли термоядерный, то ли еще какой – пусть ученые решают. А то имеющиеся у нас технологии – это какой-то непрекращающийся энергетический кризис, и чем дальше, тем только хуже будет.
Естественно, публично такие предложения (и особенно в таких терминах, как Манхэттенский проект) мало кто рискует выдавать. Настоящих буйных не хватает, но человечеству все-таки они нужны. Про Манхэттен 2.0 ожидаемо рассуждал главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
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