Россияне наращивают валютные вклады
Темпы роста валютных вкладов населения более чем вдвое опережают рублевые, несмотря на более низкие ставки, следует из статистики ЦБ за январь – октябрь. Хотя в октябре по сравнению с сентябрем объем валютного портфеля в долларовом эквиваленте снизился – на 0,3%, прирост с начала года составил 9,2%. На 1 ноября на валютных вкладах находилось $96 млрд. Рублевые вклады с начала года выросли лишь на 4%, в октябре – на 0,4% до 23,251 трлн руб.
Правда, в рублевом эквиваленте доля валютных вкладов в общей массе сбережений к 1 ноября снизилась до 20,9% (21,5% на 1 января), но это отчасти связано с укреплением рубля, указывает регулятор в обзоре банковского сектора. За январь – октябрь доллар к рублю подешевел почти на 5%, евро – на 7,5%.
Ставки не помеха
Рост валютных вложений населения на счетах и депозитах в банках происходил даже при опережающем сокращении процентных ставок по вкладам в долларах и евро. В этом году банки активно снижали валютные ставки вслед за мировыми регуляторами. Доходность валютных депозитов сократилась в два и более раз, рублевых – примерно на четверть. За период с 1 января по 1 ноября 2019 г. проценты по рублевым вкладам, рассчитанные ЦБ на основе ставок в банках, собравших в совокупности две трети общего портфеля вкладов населения, снизились с 8,1-8,35% до 6-7,65% годовых в зависимости от срочности, долларовых – с 3-4,27% до 0,9-2%, а евровых – с 0,78-1,17% до 0,012-0,48%.
Прирост портфеля валютных вкладов по банковскому сектору в целом существенно превышает сумму процентов, которые могли бы быть начислены с течение года.
Небольшой отток валютных вкладов в октябре банкиры связывают частично с отказом ряда крупных банков от вкладов в евро. «Многие банки в последние месяцы перестали принимать вклады в евро, и когда истекает срок старых, клиенты снимают наличные, уводя деньги из банков», – рассказывает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Косвенно это подтверждают и данные по спросу на наличную валюту: в сентябре (октябрьских данных еще нет) банки ввезли в страну евро на $1,9 трлн – это максимум более чем за год. «Если бы не конверсия в наличные, возможно, увеличение валютных вкладов в октябре не прервалось бы», – заключает Петроневич. Снижение объемов валютных вкладов происходит в том числе из-за отмены приема вкладов в евро, соглашается руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин.
Фактические темпы роста валютных сбережений у населения могут быть еще выше, чем видно в статистике ЦБ, не исключает Петроневич.
Накопление валюты может усилиться
Продолжающееся снижение ставок по рублевым вкладам может затормозить дальнейшую девалютизацию пассивов, опасается ЦБ.
По подсчетам регулятора, во второй декаде ноября средняя максимальная ставка рублевых вкладов в топ-10 банках опустилась до 6,03% – наименьшего уровня за всю историю наблюдений (с середины 2009 г.), обновив минимумы 2018 г.
Валютизация вкладов может продолжиться, соглашается Петроневич. В абсолютных значениях прирост валютных вкладов составил 658 млрд руб. (по среднему курсу за год), рублевых – 1,83 трлн руб., а значит на валютные вклады приходится более четверти прироста всех сбережений – это выше доли валюты в уже сформированных накоплениях (20,9%), объясняет он.
По прогнозам аналитиков, инфляция уже в первом квартале 2020 г. опустится ниже 3%, а, значит, ЦБ сможет и дальше снижать ключевую ставку, причем не один раз. Политику банков в отношении ставок по рублевым вкладам прежде всего определяет ключевая ставка, и пока она будет снижаться, будут уменьшаться и ставки вкладов, указывает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.
А вот падение ставок в валюте может замедлиться или даже прекратиться. ФРС США, согласно последним комментариям ее председателя Джерома Пауэлла, пока не видит необходимости в дальнейшем снижении ставки, предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По данным FedWatch, рынок оценивает вероятность снижения ставки ФРС к февралю менее чем в 13%. Если так, то мировые процентные ставки не будут давить на доходность долларовых вкладов в России.
Азиатские центробанки также берут паузу в снижении ставок, например в Индонезии и на Филиппинах.
В таких условиях вкладчики могут предпочесть переложить средства в валютные вклады, так как они защищены от риска ослабления рубля, считает Петроневич. «Такие опасения есть всегда – и если рублевая ставка будет ненамного выше долларовой, клиент вполне может предпочесть защиту от ослабления рубля повышенной доходности», – рассуждает он.
Население традиционно предпочитает держать часть сбережений в валюте на «черный день» – приучил опыт нескольких девальваций, согласен руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин. По его мнению, ощутимая девалютизация возможна только с улучшением международной обстановки, в частности, отношений России с США и ЕС, и постепенным снятием санкций.
Ставки по валютным вкладам были невысокими на протяжении года, поэтому не являются определяющим фактором, полагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. А инвесторы с крупными портфелями для хеджирования своих инвестиций часть средств всегда держат в иностранной валюте независимо от размера ставок, добавляет он.
«Некоторые клиенты в поисках более высокой доходности перекладываются в рубли, но есть и те, кто при любых колебаниях хочет держать часть сбережений в валюте, прежде всего долларах, так что долларовые вклады вряд ли сократятся», – говорит управляющий директор «Абсолют банка» Антон Павлов.
Тем не менее возможно сезонное сокращение валютных вкладов к концу года – население будет направлять часть средств на отпуск во время новогодних праздников, обращает внимание Гришунин. Но эта сезонность может быть слабовыраженной, если банки предложат привлекательные условия по валютным вкладам в качестве новогодних акций, добавляет он.