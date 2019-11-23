Россияне наращивают валютные вклады

Рост валютных вложений населения на счетах и депозитах в банках происходил даже при опережающем сокращении процентных ставок по вкладам в долларах и евро. В этом году банки активно снижали валютные ставки вслед за мировыми регуляторами. Доходность валютных депозитов сократилась в два и более раз, рублевых – примерно на четверть. За период с 1 января по 1 ноября 2019 г. проценты по рублевым вкладам, рассчитанные ЦБ на основе ставок в банках, собравших в совокупности две трети общего портфеля вкладов населения, снизились с 8,1-8,35% до 6-7,65% годовых в зависимости от срочности, долларовых – с 3-4,27% до 0,9-2%, а евровых – с 0,78-1,17% до 0,012-0,48%.