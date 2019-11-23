Банкам Европы приходится приплачивать за кредиты, а вкладчикам – за депозиты
В Германии уже 58% банков установили отрицательные процентные ставки по вкладам для корпоративных клиентов, а 23% – для розничных, показал опрос Бундесбанка. Он был проведен в конце сентября, спустя пару недель после того, как Европейский центробанк опустил процентную ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%. В опросе приняли участие 220 кредиторов.
Хотя большинство банков заставляют клиентов – как юридических, так и физических лиц – платить процент только с крупных сумм, подобная практика вызывает в Германии много споров. В стране много критиков ультрамягкой денежной политики ЕЦБ, который впервые опустил ниже нуля ставку по депозитам, которые банки держат у него, в июне 2014 г. ради стимулирования кредитования и ускорения экономического роста в еврозоне. В сентябре издание Bild даже изобразило тогдашнего президента ЕЦБ Марио Драги в образе «графа Драгилы», высасывающего сбережения вкладчиков.