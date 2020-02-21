Что нужно знать, давая деньги в долг малому бизнесу
Деньги населения – лакомый кусок для компаний малого и среднего бизнеса (МСБ; сюда относятся компании с численностью не более 250 человек и выручкой до 2 млрд руб. в год). Обычные граждане не банк: не требуют залог, не устраивают длительных проверок, гораздо терпимее к размерам бизнеса, истории его существования и сезонности. За такую лояльность заемщики предлагают потенциальным инвесторам двузначные доходности. Дать в долг малому бизнесу проще всего через множащиеся краудлендинговые платформы или покупку облигаций на бирже.
Мини-эмитенты
По данным Московской биржи, МСБ все чаще привлекает деньги через выпуск облигаций: с 2016 г. число эмитентов с выручкой до 3 млрд руб. выросло с 6 до 77, а выпусков – с 12 до 124. Среди них, в частности, сервис перевозок «Грузовичкоф», сеть маникюрных салонов «Кисточки», сеть кондитерских «Кузина» и др. Значительная часть облигаций выпускается лизинговыми и микрофинансовыми компаниями.
В основном такие облигации торгуются на бирже в секторе повышенного инвестиционного риска либо в секторе роста, где есть субсидии и гарантии от Корпорации МСП. Купить их можно, заключив договор с биржевым брокером, уплатив брокерскую, биржевую, а иногда и депозитарную комиссию (в сумме обычно не превышают 0,5% от вложенных средств).