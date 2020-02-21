Что нужно знать, давая деньги в долг малому бизнесу

Деньги населения – лакомый кусок для компаний малого и среднего бизнеса (МСБ; сюда относятся компании с численностью не более 250 человек и выручкой до 2 млрд руб. в год). Обычные граждане не банк: не требуют залог, не устраивают длительных проверок, гораздо терпимее к размерам бизнеса, истории его существования и сезонности. За такую лояльность заемщики предлагают потенциальным инвесторам двузначные доходности. Дать в долг малому бизнесу проще всего через множащиеся краудлендинговые платформы или покупку облигаций на бирже.