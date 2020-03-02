Райффайзенбанк начинает платить честный кэшбэк – рублями без лимитов и условий

На «Кэшбэк карту» банк будет возвращать 1,5% от любой оплаченной ею покупки без ограничений по сумме транзакции, в том числе за рубежом и в онлайн-магазинах. Исключения составят лишь операции, которые банки традиционно не поощряют бонусами: денежные переводы, снятие наличных, операции в онлайн-банке, траты в казино и лотереях, страхование и инвестиции, оплата ЖКУ и связи, погашение кредитов и т. п. Об этом говорится в условиях новой программы лояльности Райффайзенбанка, с ними ознакомились «Ведомости». Категорий повышенного кэшбэка программа не предусматривает. Но и лимит начислений за месяц, а также требования по ежемесячному обороту по карте для получения кэшбэка отсутствуют. Деньги будут поступать на счет клиента в течение 15 дней по окончании календарного месяца.