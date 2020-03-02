Райффайзенбанк начинает платить честный кэшбэк – рублями без лимитов и условий
Райффайзенбанк со 2 марта запускает новую программу лояльности с прямым безлимитным кэшбэком на базе новой дебетовой «Кэшбэк карты», рассказал «Ведомостям» руководитель управления некредитных продуктов Максим Степочкин.
На «Кэшбэк карту» банк будет возвращать 1,5% от любой оплаченной ею покупки без ограничений по сумме транзакции, в том числе за рубежом и в онлайн-магазинах. Исключения составят лишь операции, которые банки традиционно не поощряют бонусами: денежные переводы, снятие наличных, операции в онлайн-банке, траты в казино и лотереях, страхование и инвестиции, оплата ЖКУ и связи, погашение кредитов и т. п. Об этом говорится в условиях новой программы лояльности Райффайзенбанка, с ними ознакомились «Ведомости». Категорий повышенного кэшбэка программа не предусматривает. Но и лимит начислений за месяц, а также требования по ежемесячному обороту по карте для получения кэшбэка отсутствуют. Деньги будут поступать на счет клиента в течение 15 дней по окончании календарного месяца.
Новая карта категории World Mastercard бесплатная, банк будет взимать лишь обычные комиссии за смс-информирование, снятие средств в банкомате стороннего банка, уточняет Степочкин.
Этой картой не смогут воспользоваться клиенты сегмента Private banking, предупреждает банк.
Зачем банку новая карта
В последние годы флагманским карточным продуктом Райффайзенбанка в массовом сегменте была карта «#всёсразу» со сложной вариативной системой начисления баллов за покупки, которые можно списывать в счет оплаты товаров и услуг с «витрины» банка по индивидуальному курсу. Также баллы можно конвертировать в рубли, по курсу 250 руб. за 500 баллов. Сейчас в обращении 300 000 таких карт, всего в портфеле банка 2,5 млн карт.
Почти треть россиян не пользуется картами с кэшбэком из-за непрозрачных условий или отсутствия информации по начислению бонусов, показал опрос Райффайзенбанка. «Мы провели исследование клиентских предпочтений, опросив около 3000 человек в столице и регионах, протестировали около 30 самых разных проектов карт, в том числе с заданиями, с начислением кэшбэка в золоте и проч. Большинство респондентов предпочли максимально простой продукт – без целей, условностей и заданий. Поэтому мы решили предложить своим клиентам именно такой продукт», – объясняет Степочкин выбор кэшбэк-программы.
По его словам, цель банка – нарастить базу активных клиентов с 2 млн до 3 млн человек к концу 2021 г. Он рассчитывает, что примерно половину притока новых клиентов обеспечит «Кэшбэк карта». «Если к новому продукту будет высокий интерес, банк может отказаться от выпуска карт #всёсразу», – не исключает Степочкин.
Проще или сложнее
Простой безлимитный кэшбэк на все покупки по картам для российских банков экзотика. Почти все банки ограничивают сумму ежемесячных выплат, а ставку кэшбэка увязывают с ежемесячным оборотом по карте. Например, возвращают на счет карты 1% от суммы покупок, но не более 1000–3000 руб. в месяц или платят кэшбэк в 1,5–2% только при ежемесячном обороте свыше 75 000 руб.
«Карты с кэшбэком деньгами или бонусами с единой ставкой на все покупки, независимо от объема трат, без категорий повышенных начислений – это некий атавизм рынка», – считает руководитель проектов Frank RG Анна Стогниенко. Она указывает, что такие простые программы обычно подключаются к картам для клиентов с невысоким транзакционным оборотом, для которых программа лояльности не является определяющим фактором выбора карты. По данным Frank RG, такие программы предлагают более десятка банков, в частности «Ак барс» (пенсионная карта), «Санкт-Петербург», БКС (премиальная валютная карта), «Восточный», ОТП (пенсионная карта), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк (детская карта), Ситибанк (кредитная карта). «Ставки вознаграждения скромные – до 1%, исключение – «Восточный» (2%) и БКС (2% – премиальная карта), при этом размер выплат жестко лимитируется», – констатирует Стогниенко.
Она отмечает на рынке тренд не на упрощение самих программ, а на облегчение использования ими за счет развития онлайн-приложений, информирования клиента и т. п.
Руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский считает идею упрощения программ лояльности хорошей, но соглашается, что пока в России на банковском рынке такого тренда нет. По его словам, сейчас скорее происходит обратное, банки в силу молодости рынка усложняют программы: увеличивают количество «слоев», уровней, статусов, вводят отдельные карточки для разных категорий клиентов с отличающимися процентами кэшбэка, устанавливают разные условия для различных торговых точек и т. п.
Усложнения программ позволяют поощрять выгодных для банка клиентов и при этом не увеличивать расходы на лояльность, объясняет Стогниенко.
По такому пути идет, к примеру, обладатель самого крупного портфеля карт – Сбербанк (в его бонусной программе лояльности зарегистрировано более 42 млн держателей карт). По мнению большинства экспертов, «Спасибо от Сбербанка» является одной из самых «сложносочиненных» многоуровневых и трудно воспринимаемых пользователями, она постоянно обрастает новыми опциями. Сколько их, госбанк не раскрывает. В пятницу Сбербанк отказался комментировать, планирует ли вводить прямой кэшбэк или упрощать программу лояльности.
«Иногда банки зарабатывают на сложных продуктах, мы идем на упрощение продуктов, – говорит Степочкин. – Думаю, рынок начнет двигаться в ту же сторону, в направлении создания понятных продуктов, которые делают финансовую жизнь людей легче и удобны широкому кругу категорий клиентов».