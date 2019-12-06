Личный счет

Некоторые банковские карты стали доходнее вкладов

Может ли карта заменить депозит
Анна Третьяк Людмила Коваль
Анна Третьяк Людмила Коваль
Хранить деньги на карте долгое время не всегда выгодно /Евгений Разумный / Ведомости

С середины марта банки интенсивно снижают ставки рублевых вкладов, особенно после возобновления падения ключевой ставки ЦБ. А вот проценты, которые начисляют на карточные счета клиентов, – далеко не всегда. Некоторые банки в этом году даже повысили проценты по доходным картам.

Речь идет о популярных у клиентов банков доходных картах – пластике с функцией ежемесячного начисления процентов на остаток собственных средств клиента на счете. Сегодня ее предлагают многие банки, в том числе как элемент программ лояльности наряду с кэшбэком и бонусами: ВТБ, МКБ, Совкомбанк, «Уралсиб» и др.

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