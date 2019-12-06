Некоторые банковские карты стали доходнее вкладов

С середины марта банки интенсивно снижают ставки рублевых вкладов, особенно после возобновления падения ключевой ставки ЦБ. А вот проценты, которые начисляют на карточные счета клиентов, – далеко не всегда. Некоторые банки в этом году даже повысили проценты по доходным картам.