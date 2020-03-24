Банки начали возвращать высокие ставки долларовых вкладов

Сразу два крупных банка объявили в понедельник о повышении ставок долларовых вкладов – вопреки сложившейся на рынке тенденции. С начала марта долларовые ставки снизили более трети из топ-30 розничных банков, а некоторые их фактически обнулили или вовсе от них отказались после обнуления ставок ФРС США.