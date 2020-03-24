Банки начали возвращать высокие ставки долларовых вкладов
Они рассчитывают заработать на валютных облигациях
Сразу два крупных банка объявили в понедельник о повышении ставок долларовых вкладов – вопреки сложившейся на рынке тенденции. С начала марта долларовые ставки снизили более трети из топ-30 розничных банков, а некоторые их фактически обнулили или вовсе от них отказались после обнуления ставок ФРС США.
«Тинькофф банк» повысил ставки долларовых краткосрочных вкладов – на 0,5–1 процентный пункт (п. п.) до 1,5% годовых; доходность депозитов от года осталась на уровне 1% годовых. Совкомбанк, который лишь в минувший четверг снизил долларовые ставки на 0,5 п. п., с 24 марта возвращает их на прежний уровень 0,9–1,7% годовых, следует из информации на сайте банка.
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