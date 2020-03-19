Крупнейшие банки ускорили снижение ставок долларовых вкладов
Долларовые вклады в российских банках повторяют судьбу депозитов в евро.
После обнуления в воскресенье ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) российские банки возобновили снижение процентов по долларовым депозитам. Ряд банков фактически обнуляют ставки долларовых вкладов, а некоторые и вовсе отказываются от них.
В марте долларовые ставки скорректировали более трети из топ-30 банков по размерам портфеля привлеченных средств населения, в том числе из топ-10.
Кому не нужны доллары
18 марта ВТБ снизил ставки по долларовым вкладам в рознице на 0,2-0,45 п. п. в зависимости от срока до 0,5% годовых, с 19 марта Совкомбанк снижает ставки долларовых вкладов на 0,5 п. п. до 1,2%, следует из информации на сайтах банков.
Во вторник Ситибанк фактически обнулил ставки вкладов в долларах, теперь он платит вкладчикам не более 0,01% годовых. Прежде банк начислял 0,4-0,6% годовых в зависимости от срока (по вкладу «Максимум»).
Райффайзенбанк с 1 апреля отменяет прием долларовых вкладов, сохраняя беспроцентные текущие счет в валюте с бесплатным обслуживанием, сообщила его пресс-служба. Впрочем, банк уже несколько месяцев открывал вклады в долларах лишь под 0,01% годовых.