Крупнейшие банки ускорили снижение ставок долларовых вкладов

18 марта ВТБ снизил ставки по долларовым вкладам в рознице на 0,2-0,45 п. п. в зависимости от срока до 0,5% годовых, с 19 марта Совкомбанк снижает ставки долларовых вкладов на 0,5 п. п. до 1,2%, следует из информации на сайтах банков.