Ставки по кредитным картам пострадавших от кризиса будут снижены до 9%
Во время льготного периода по кредитным картам будет действовать ставка не более 9% годовых. Это следует из поправок в закон «О потребительском кредите (займе)», принятых 31 марта Госдумой во втором чтении.
Попросить в банке отсрочку платежей по кредитной карте у заемщика будет возможность до октября 2020 г. Уйти на кредитные каникулы человек сможет максимум на полгода и если его доходы за предшествующий до обращения в банк месяц упали более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 г. и если по этому кредиту не действует льготный период. При этом процент на размер основного долга по карте в течение льготного периода будет снижен более чем в 2 раза. Процент будет начисляться по ставке, указанной в кредитном договоре, либо по ключевой ставке ЦБ (сейчас – 6%), увеличенной на 3 процентных пункта (п. п.), в зависимости от того, какая из указанных ставок меньше, говорится в законопроекте.
По данным Frank Research, ставки по кредитным картам на январь 2020 г. составляли от 22,36 до 31,69% годовых. Таким образом, по картам будет действовать процентная ставка 9% (ключевая ставка плюс 3 п. п.) как наименьшая.
Общая задолженность населения по кредиткам перед банками на начало года составляла 1,7 трлн руб., по данным Frank Research. Почти половину рынка кредитных карт занимает Сбербанк (задолженность населения перед ним – 777,1 млрд руб.), также в топ-5 игроков на этом рынке входят «Тинькофф банк», Альфа-банк, ВТБ и Совкомбанк.
«Ведомости» направили запрос в банки с крупнейшими портфелями кредитных карт.
Дать возможность уйти на каникулы – отсрочить платежи по потребительским и ипотечным кредитам – из-за снижения дохода в ситуации распространения коронавируса банки призвал президент России Владимир Путин.