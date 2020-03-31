Ставки по кредитным картам пострадавших от кризиса будут снижены до 9%

Попросить в банке отсрочку платежей по кредитной карте у заемщика будет возможность до октября 2020 г. Уйти на кредитные каникулы человек сможет максимум на полгода и если его доходы за предшествующий до обращения в банк месяц упали более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 г. и если по этому кредиту не действует льготный период. При этом процент на размер основного долга по карте в течение льготного периода будет снижен более чем в 2 раза. Процент будет начисляться по ставке, указанной в кредитном договоре, либо по ключевой ставке ЦБ (сейчас – 6%), увеличенной на 3 процентных пункта (п. п.), в зависимости от того, какая из указанных ставок меньше, говорится в законопроекте.