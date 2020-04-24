Сбербанк предупредил о новых мошенничествах из-за коронавируса

Сбербанк советует клиентам, если письмо кажется им подозрительным или отправитель точно не знаком, просто удалить сообщение. Если переход из письма на некий сайт все же произошел, а там предлагают заполнить какую-либо форму – не делайте этого, предупреждает банк. Он также советует клиентам не кликать по ссылкам в соцсетях и тем более не регистрируйтесь на неизвестных сайтах, не скачивать и не устанавливать неизвестных приложений.