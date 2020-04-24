Сбербанк предупредил о новых мошенничествах из-за коронавируса

Сбербанк предупредил о новых мошенничествах из-за коронавирусаИ рассказал, как не попасть в их ловушки злоумышленников
В последнее время на фоне пандемии активизировались мошенники, которые используют поток новостей о коронавирусе в корыстных целях, говорится в письме Сбербанка клиентам, разосланном в среду вечером. Госбанк изучил свежие приемы злоумышленников и рассказал о методах защиты.
Обмануть по-новому
По данным Сбербанка, мошенники активно используют несколько приемов. В частности, создают сайты-ловушки, чтобы завлечь клиента, похитить данные карты, а затем и деньги. Например, имитируют рассылку от Всемирной организации здравоохранения или предлагают приобрести дешевые медицинские маски, приводит пример банк.
Мошенники в социальных сетях и мессенджерах предлагают от имени госорганизаций компенсации за ущерб от вируса. «Пройдите регистрацию и получите деньги через 10 минут», – цитирует хакеров Сбербанк, добавляя, что на самом деле они собираются прикарманить средства. Такие компенсации – это 100%-ная афера, предупреждает банк.
Еще один прием злоумышленников: они могут пригласить в поликлинику пройти обследование на коронавирус. Для этого они попросят зарегистрироваться на неком сайте или установить программу на компьютер или телефон.Сайты с приглашением на обследование, скорее всего, ловушка, а предлагаемая для скачивания программа – вирус, подчеркивает госбанк.
В ход идет и продажа чудо-снадобий: секретные таблетки из «кремлевской лаборатории», которые излечивают от коронавируса, чудодейственные амулеты от сибирских шаманов, которые необходимо срочно купить – иначе закончатся. А также сбор средств в помощь заразившимся коронавирусом. Злоумышленники часто делают ставку на общую нервозность и ждут от жертв стремительной покупки «лекарств», поясняет банк: средств, излечивающих от нового коронавируса, пока не существует.
На прошлой недеде ВТБ, Сбербанк и Росбанк зафиксировали новый способ мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Он связан с оформлением QR-кодов, которые требуются для перемещений по Москве и Московской области в период изоляции, писал РБК. По словам представителя ВТБ, аферисты, представляясь социальными работниками, предлагают преимущественно пожилым клиентам банка помощь в оформлении разрешений на поездки по городу.
Защитная стратегия
По данным ЦБ, в 2019 г. в 69% случаев при хищении денежных средств с банковских счетов граждан мошенники использовали социальную инженерию, всего они украли у банковских клиентов 6,42 млрд руб.
Сбербанк советует клиентам, если письмо кажется им подозрительным или отправитель точно не знаком, просто удалить сообщение. Если переход из письма на некий сайт все же произошел, а там предлагают заполнить какую-либо форму – не делайте этого, предупреждает банк. Он также советует клиентам не кликать по ссылкам в соцсетях и тем более не регистрируйтесь на неизвестных сайтах, не скачивать и не устанавливать неизвестных приложений.
Если хочется сделать пожертвование в пользу пострадавших от вируса, то делать это стоит только через известные благотворительные организации, предварительно убедившись по официальным телефонам, что сбора средств н эти цели действительно производится, рекомендует банк.