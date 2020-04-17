Банки рассказали о мошенничестве с пропусками в Москве
ВТБ, Сбербанк и Росбанк зафиксировали новый способ мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Он связан с оформлением QR-кодов, которые требуются для перемещений по Москве и Московской области в период изоляции. Об этом рассказали РБК представители трех банков.
По словам представителя ВТБ, аферисты, представляясь социальными работниками, предлагают преимущественно пожилым клиентам банка помощь в оформлении разрешений на поездки по городу. При этом «истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования», отметил собеседник из ВТБ. По его словам, утечку данных нескольких клиентов удалось предотвратить в результате их обращения в контактный центр банка. Информацию передадут в правоохранительные органы, отметили в ВТБ.
В Сбербанке подтвердили аналогичные попытки, которые зафиксировали на этой неделе. По словам представителя банка, с клиентами проводится разъяснительная работа. Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов рассказал, что пример с пропусками — актуальный, в условиях изоляции клиентов появляются все новые и новые способы мошенничества с использованием социнженерии. В Промсвязьбанке и «Открытии» сообщили, что пока не сталкивались с таким способом. По данным Банка России, в 2019 г. в 69% случаев при хищении денежных средств с банковских счетов граждан мошенники использовали социальную инженерию, всего они украли у банковских клиентов 6,42 млрд руб.
В Москве и Московской области пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорта власти ввели с 15 апреля, а с 13 апреля они запустили процедуру онлайн-оформления таких пропусков. Пропускной режим считается одной из мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число жертв COVID-19 в Москве — 127 человек, целом по России — 246 человек. По данным оперативного штаба на 16 апреля, по всей стране было выявлено почти 28 000 больных коронавирусом. На первом месте Москва — более 16 000 инфицированных. Коронавирус зафиксирован во всех регионах России. В мире число заболевших уже превысило 2 млн, умерли около 140 000 пациентов с коронавирусом.