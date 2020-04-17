Банки рассказали о мошенничестве с пропусками в Москве

В Москве и Московской области пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорта власти ввели с 15 апреля, а с 13 апреля они запустили процедуру онлайн-оформления таких пропусков. Пропускной режим считается одной из мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число жертв COVID-19 в Москве — 127 человек, целом по России — 246 человек. По данным оперативного штаба на 16 апреля, по всей стране было выявлено почти 28 000 больных коронавирусом. На первом месте Москва — более 16 000 инфицированных. Коронавирус зафиксирован во всех регионах России. В мире число заболевших уже превысило 2 млн, умерли около 140 000 пациентов с коронавирусом.