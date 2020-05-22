Управляющий активами семьи Шувалова зовет инвестировать в итальянские виноградники«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
Управляющая компания «КСП капитал управление активами» («КСП капитал УА») создает закрытый паевой фонд (ЗПИФ) для инвестиций в винодельческий бизнес в Италии, рассказал заместитель гендиректора компании Вячеслав Исмайлов.
«КСП капитал УА» специализируется на управлении ЗПИФами. По данным на 1 января, она управляла активами более 600 физических и 19 юридических лиц на сумму 28 млрд руб., сообщил Исмайлов. Клиентов компания не раскрывает.
Владелец и председатель совета директоров этой УК Сергей Котляренко рассказывал «Ведомостям» в 2014 г., что управляет в том числе активами семьи Игоря Шувалова, председателя ВЭБ.РФ. По данным «СПАРК-Интерфакса», другая компания Котляренко, ООО «КСП капитал», управляет долями Игоря и Ольги Шуваловых в принадлежащих им компаниях «Открытые активы» и «Сова недвижимость». Один из ЗПИФов под управлением «КСП капитал УА» также владеет 50% «Лаборатории умного вождения», другая половина которой принадлежит жене гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Вопросы, не относящиеся к деятельности ВЭБ.РФ, не комментируем, ответил представитель госкорпорации на вопрос, управляет ли компания активами семьи Шувалова, представитель Шувалова также отказался от комментариев.
В среду УК сдала в спецдепозитарий «Гарант» правила управления фондом для квалифицированных инвесторов «Виноделие» на регистрацию по упрощенной схеме и планирует начать прием заявок на покупку его паев с июня. По правилам фонда заявки могут приниматься в течение 3–6 месяцев. Запуск фонда – сразу после сбора средств. Спецдепозитарий «Гарант» подтвердил «Ведомостям» получение правил управления фондом.
Первым проектом фонда станет винодельня с мини-отелем в Пьемонте. Для этого УК планирует купить итальянскую компанию стоимостью 2 млн евро, которая владеет землей с виноградниками, винодельческим заводом, погребами и мини-отелем, рассказывает Исмайлов. Площадь участка – 18 га, 16 из которых занимают виноградники. Сейчас винодельня производит 70 000 бутылок в год, УК планирует увеличить производство до 240 000 бутылок для поставок в Россию, США, Китай и Норвегию – контракты на экспорт заключены в начале года, уверяет Исмайлов. В течение трех лет УК планирует на 30% поднять стоимость этого бизнеса, расширив виноградник и развивая агротуризм.
Название винодельческой компании и ее нынешних собственников Исмайлов не раскрывает, но подчеркивает, что ранее они не имели отношения ни к России, ни к УК. По его словам, винодельня принадлежит итальянской семье, а гендиректором компании останется итальянец с квалификацией сельхозпредпринимателя, что позволит получать льготы.
Порог входа для инвесторов составит 6 млн руб., планируемый объем фонда – от 200 млн руб., срок работы – 15 лет. В базовом сценарии УК планирует выплачивать пайщикам промежуточный доход в 8–12% годовых в евро через 18–24 месяца после формирования фонда. ЗПИФ предназначен для инвесторов, желающих вложиться в активы, не связанные с фондовым рынком, но нынешние клиенты УК также выразили интерес, говорит Исмайлов.
Пьемонт – известный винодельческий регион, где уже есть своя иерархия лучших терруаров и зарекомендовавших себя производителей, говорит партнер агентства винного консалтинга Double Magnum Игорь Сердюк: «Владея здесь 16 га виноградников, вы можете рассчитывать только на нишевый бизнес, успешность которого будет зависеть от грамотной стратегии работы с целевой группой потребителей и того, сможет ли компания удержать ее лояльность». 70 000 бутылок в год – это небольшое производство, так что для поддержания прибыльности бизнеса, вероятно, потребуется довольно высокая добавленная стоимость, считает Сердюк. Пока речь идет, скорее, о вине, рассчитанном на узкий круг обеспеченных людей, предполагает он.
По словам вице-президента Simple Group Анатолия Корнеева, инвестиции в виноделие распространены довольно широко: крупнейшее тосканское хозяйство Сан-Феличе, к примеру, принадлежит страховщикам, французская группа AXA владеет крупными французскими хозяйствами. Но это инвестиции вдолгую, подчеркивает он: сложности с рынками сбыта были еще до пандемии, а карантин ударил по поставкам в рестораны. «Пока спрос не восстановится, вина придется копить в погребах, а переизбыток предложения впоследствии может привести к падению цен. На агротуризм пока тоже рассчитывать не стоит, хотя в любом случае это вспомогательный ресурс», – скептичен Корнеев. По его мнению, получение дохода в ближайшее время маловероятно, но за 15 лет ситуация на рынке еще неоднократно изменится, а такие вложения могут стать альтернативным вариантом хранения средств и защиты их от обесценения, полагает он: «Но их успешность, безусловно, сильно зависит от команды управленцев».
В России довольно давно существуют фонды для инвестиций в сельскохозяйственные земли для квалифицированных инвесторов, но информация о них публично не раскрывается, рассказывает директор по бизнесу «Сбербанк управление активами» Екатерина Черных. Существующие сейчас фонды созданы для конкретных целевых инвесторов, их паи не продаются на рынке, говорит она. К примеру, в Краснодарском крае есть винодельческое хозяйство, владение которым структурировано в ЗПИФ, знает Черных.
Инвестиции в сельское хозяйство подвержены специфическим рискам, связанным с природно-климатическими условиями, напоминает она: в один год может быть прибыль, а на следующий – убыток.
ЗПИФы часто привлекают именно для того, чтобы инвестировать в нестандартные инструменты, указывает руководитель дирекции альтернативных инвестиций УК «Альфа-капитал» Екатерина Ганцева: так можно найти соинвесторов в нестандартный проект и самому не разбираться в тонкостях производства, переложив управление проектом на УК.