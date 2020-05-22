Управляющий активами семьи Шувалова зовет инвестировать в итальянские виноградники

По словам вице-президента Simple Group Анатолия Корнеева, инвестиции в виноделие распространены довольно широко: крупнейшее тосканское хозяйство Сан-Феличе, к примеру, принадлежит страховщикам, французская группа AXA владеет крупными французскими хозяйствами. Но это инвестиции вдолгую, подчеркивает он: сложности с рынками сбыта были еще до пандемии, а карантин ударил по поставкам в рестораны. «Пока спрос не восстановится, вина придется копить в погребах, а переизбыток предложения впоследствии может привести к падению цен. На агротуризм пока тоже рассчитывать не стоит, хотя в любом случае это вспомогательный ресурс», – скептичен Корнеев. По его мнению, получение дохода в ближайшее время маловероятно, но за 15 лет ситуация на рынке еще неоднократно изменится, а такие вложения могут стать альтернативным вариантом хранения средств и защиты их от обесценения, полагает он: «Но их успешность, безусловно, сильно зависит от команды управленцев».