ФАС обязала «Открытие» доплатить проценты владельцам накопительных счетов

Это не первый случай, когда ФАС предписывает банкам возместить недополученные проценты вкладчикам. В 2015 г. служба признала неправомерным снижение «Тинькофф банком» в одностороннем порядке ставок при пополнении действующих вкладов. Речь шла о вкладах, открытых в конце 2014 – начале 2015 г. под 18% годовых. В мае 2015 г., когда острая фаза кризиса прошла и ставки на рынке начали снижаться, банк принял решение в одностороннем порядке уменьшить ставку на дополнительные взносы по таким вкладам до 13% годовых. Банк посчитал снижение ставки на суммы пополнения правомерным, так как оно было предусмотрено условиями комплексного банковского обслуживания, которое является неотъемлемой частью договора вклада, а предписание ФАС – необоснованным. «Тинькофф» предписание не выполнил и был оштрафован на 300 000 руб., после чего в 2016 г. выплатил вкладчикам 100 млн руб. недоначисленных процентов.