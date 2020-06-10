Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Личный счет

ФАС обязала «Открытие» доплатить проценты владельцам накопительных счетов

Банк ввел клиентов в заблуждение, решила служба
Юлия Петрова Людмила Коваль
Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по жалобе клиентов проверила порядок начисления дохода на накопительные счета банка «Открытие», открытые более года назад, и предписала банку доначислить владельцам таких счетов недополученные проценты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Открытие» при продвижении счета «Накопительный» на своем сайте привлекал внимание потенциальных клиентов высокой ставкой – 9% годовых, подчеркивая, что это лучшее предложение на рынке, установила ФАС. Но, согласно тарифам банка, такой процент начислялся лишь после того, как средства на счету пролежали год. В первые же месяцы ставка по этому продукту для клиентов была существенно ниже – 4% годовых. Через год «Открытие» снизил максимальную ставку по накопительному счету до 8%. Таким образом, получить обещанные 9% смогли лишь клиенты, открывшие счет в день запуска продукта – 1 марта 2019 г., и только за февраль 2020 г.

ФАС увидела в действиях банка признаки нарушения закона о конкуренции и вынесла ему предупреждение за изменение в одностороннем порядке ставки по счету «Накопительный», в результате которого клиенты, выполнившие условия договора, не смогли получить обещанную банком ставку.

Также служба потребовала от кредитной организации сохранить клиентам, открывшим накопительные счета в период со 2 марта 2019 г. по 20 февраля 2020 г., те условия, которые были обещаны банком на момент подписания договора с клиентом, и доплатить недополученные проценты. Если «Открытие» не исполнит предписание ФАС, антимонопольное ведомство вправе возбудить дело о нарушении закона о конкуренции, пригрозил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров (его слова приводятся в сообщении ведомства). 

Что скрывается за красивыми ставками накопительных счетов

Получать доход по ним на уровне вкладов практически невозможно

Сейчас по счету «Накопительный» банк «Открытие» обещает 8% годовых, но в первые два месяца хранения средств начислит лишь 3% годовых, в 3–5-е месяцы – 4%, с шестого по одиннадцатый – 6%, а 8% клиент получит, если сумма пролежит на счете год и дольше. Пополнение и снятие средств со счета не ограничены и возможны в любое время, но для каждой суммы пополнения срок хранения средств будет отчитываться заново, а ставка начинаться с 3% годовых.

Предупреждение ФАС только поступило в банк, оно не содержит описания каких-либо нарушений антимонопольного законодательства, говорится в ответе пресс-службы «Открытия» на запрос «Ведомостей», банк определит дальнейшие действия по результатам рассмотрения предупреждения. Ранее каких-либо претензий со стороны ФАС по данному продукту не поступало, подчеркивается в ответе. 

ЦБ не комментирует действующие банки, заявила «Ведомостям» пресс-служба регулятора. По мнению регулятора, крайне важно доводить до потребителя информацию о реальной доходности такого счета и ЦБ принимает дополнительные меры по недопущению введения потребителей в заблуждение относительно условий заключенного им договора банковского счета, говорится в ответе ЦБ. В частности, с прошлого года банкам рекомендовано при заключении договора банковского вклада (счета) доводить до вкладчиков информацию о минимальной гарантированной ставке по продукту, организуется паспортизация финансовых продуктов в доступном унифицированном формате. Год назад регулятор, владеющий почти 100% акций банка, добился замены слогана рекламной кампании «Открытия»: вопреки рекомендации ЦБ и ФАС не использовать в рекламе факт участия государства в капитале банк называл себя «государственным банком нашего времени».

Накопительные счета не самый простой продукт: пользуясь им, надо знать об особенностях и опасностях такого хранения средств.

В период падения ставок по вкладам накопительные счета кажутся многим заманчивым предложением. Заявленные ставки по ним владельцы вкладов не видели давно: в некоторых банках они доходят до 6–8% годовых. Однако высокий процент начисляется лишь при соблюдении многочисленных условий, в том числе по карточному обороту клиента, на ограниченную сумму или ограниченный период времени. Поэтому владельцы накопительных счетов порой получают совсем не тот доход, на который рассчитывали.

ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции

Несмотря на рекомендации регулятора, банк решил заявить в рекламе о том, что он государственный

Но основной риск вкладчика с накопительным счетом – изменение условий начисления процентов и их величины банком в одностороннем порядке. Гражданский кодекс допускает изменение банком ставок по таким счетам без согласия клиента. Единственное, что обязан сделать банка в этом случае, – уведомить клиента о предстоящих изменениях условий установленным в договоре способом.

Это не первый случай, когда ФАС предписывает банкам возместить недополученные проценты вкладчикам. В 2015 г. служба признала неправомерным снижение «Тинькофф банком» в одностороннем порядке ставок при пополнении действующих вкладов. Речь шла о вкладах, открытых в конце 2014 – начале 2015 г. под 18% годовых. В мае 2015 г., когда острая фаза кризиса прошла и ставки на рынке начали снижаться, банк принял решение в одностороннем порядке уменьшить ставку на дополнительные взносы по таким вкладам до 13% годовых. Банк посчитал снижение ставки на суммы пополнения правомерным, так как оно было предусмотрено условиями комплексного банковского обслуживания, которое является неотъемлемой частью договора вклада, а предписание ФАС – необоснованным. «Тинькофф» предписание не выполнил и был оштрафован на 300 000 руб., после чего в 2016 г. выплатил вкладчикам 100 млн руб. недоначисленных процентов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных