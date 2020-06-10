ФАС обязала «Открытие» доплатить проценты владельцам накопительных счетов

ФАС обязала «Открытие» доплатить проценты владельцам накопительных счетовБанк ввел клиентов в заблуждение, решила служба
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по жалобе клиентов проверила порядок начисления дохода на накопительные счета банка «Открытие», открытые более года назад, и предписала банку доначислить владельцам таких счетов недополученные проценты. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Открытие» при продвижении счета «Накопительный» на своем сайте привлекал внимание потенциальных клиентов высокой ставкой – 9% годовых, подчеркивая, что это лучшее предложение на рынке, установила ФАС. Но, согласно тарифам банка, такой процент начислялся лишь после того, как средства на счету пролежали год. В первые же месяцы ставка по этому продукту для клиентов была существенно ниже – 4% годовых. Через год «Открытие» снизил максимальную ставку по накопительному счету до 8%. Таким образом, получить обещанные 9% смогли лишь клиенты, открывшие счет в день запуска продукта – 1 марта 2019 г., и только за февраль 2020 г.
ФАС увидела в действиях банка признаки нарушения закона о конкуренции и вынесла ему предупреждение за изменение в одностороннем порядке ставки по счету «Накопительный», в результате которого клиенты, выполнившие условия договора, не смогли получить обещанную банком ставку.
Также служба потребовала от кредитной организации сохранить клиентам, открывшим накопительные счета в период со 2 марта 2019 г. по 20 февраля 2020 г., те условия, которые были обещаны банком на момент подписания договора с клиентом, и доплатить недополученные проценты. Если «Открытие» не исполнит предписание ФАС, антимонопольное ведомство вправе возбудить дело о нарушении закона о конкуренции, пригрозил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров (его слова приводятся в сообщении ведомства).
Сейчас по счету «Накопительный» банк «Открытие» обещает 8% годовых, но в первые два месяца хранения средств начислит лишь 3% годовых, в 3–5-е месяцы – 4%, с шестого по одиннадцатый – 6%, а 8% клиент получит, если сумма пролежит на счете год и дольше. Пополнение и снятие средств со счета не ограничены и возможны в любое время, но для каждой суммы пополнения срок хранения средств будет отчитываться заново, а ставка начинаться с 3% годовых.
Предупреждение ФАС только поступило в банк, оно не содержит описания каких-либо нарушений антимонопольного законодательства, говорится в ответе пресс-службы «Открытия» на запрос «Ведомостей», банк определит дальнейшие действия по результатам рассмотрения предупреждения. Ранее каких-либо претензий со стороны ФАС по данному продукту не поступало, подчеркивается в ответе.
ЦБ не комментирует действующие банки, заявила «Ведомостям» пресс-служба регулятора. По мнению регулятора, крайне важно доводить до потребителя информацию о реальной доходности такого счета и ЦБ принимает дополнительные меры по недопущению введения потребителей в заблуждение относительно условий заключенного им договора банковского счета, говорится в ответе ЦБ. В частности, с прошлого года банкам рекомендовано при заключении договора банковского вклада (счета) доводить до вкладчиков информацию о минимальной гарантированной ставке по продукту, организуется паспортизация финансовых продуктов в доступном унифицированном формате. Год назад регулятор, владеющий почти 100% акций банка, добился замены слогана рекламной кампании «Открытия»: вопреки рекомендации ЦБ и ФАС не использовать в рекламе факт участия государства в капитале банк называл себя «государственным банком нашего времени».
Накопительные счета не самый простой продукт: пользуясь им, надо знать об особенностях и опасностях такого хранения средств.
В период падения ставок по вкладам накопительные счета кажутся многим заманчивым предложением. Заявленные ставки по ним владельцы вкладов не видели давно: в некоторых банках они доходят до 6–8% годовых. Однако высокий процент начисляется лишь при соблюдении многочисленных условий, в том числе по карточному обороту клиента, на ограниченную сумму или ограниченный период времени. Поэтому владельцы накопительных счетов порой получают совсем не тот доход, на который рассчитывали.
Но основной риск вкладчика с накопительным счетом – изменение условий начисления процентов и их величины банком в одностороннем порядке. Гражданский кодекс допускает изменение банком ставок по таким счетам без согласия клиента. Единственное, что обязан сделать банка в этом случае, – уведомить клиента о предстоящих изменениях условий установленным в договоре способом.
Это не первый случай, когда ФАС предписывает банкам возместить недополученные проценты вкладчикам. В 2015 г. служба признала неправомерным снижение «Тинькофф банком» в одностороннем порядке ставок при пополнении действующих вкладов. Речь шла о вкладах, открытых в конце 2014 – начале 2015 г. под 18% годовых. В мае 2015 г., когда острая фаза кризиса прошла и ставки на рынке начали снижаться, банк принял решение в одностороннем порядке уменьшить ставку на дополнительные взносы по таким вкладам до 13% годовых. Банк посчитал снижение ставки на суммы пополнения правомерным, так как оно было предусмотрено условиями комплексного банковского обслуживания, которое является неотъемлемой частью договора вклада, а предписание ФАС – необоснованным. «Тинькофф» предписание не выполнил и был оштрафован на 300 000 руб., после чего в 2016 г. выплатил вкладчикам 100 млн руб. недоначисленных процентов.