Что скрывается за красивыми ставками накопительных счетов
Банки все чаще предлагают клиентам вместо вкладов бессрочные накопительные счета. На хранящиеся на них суммы ежемесячно начисляются весомые проценты в отличие от текущих, карточных счетов и «до востребования». Ставки по многим накопительным счетам уже сравнялись со ставками по вкладам, а иногда заметно их превосходят. Средства на счетах доступны клиентам в любой момент, суммы на счетах до 1,4 млн руб., как и на депозитах, застрахованы АСВ.
За последний год новые накопительные счета появились в банке «Санкт-Петербург», «Росгосстрах банке» (РГС-банк), банке Дом.РФ, Промсвязьбанке (ПСБ; «Честная ставка»), Ситибанке («Хороший накопительный счет»), ВТБ («Копилка»), Росбанке (#МожноСЧЁТ). В феврале такой продукт появился в УБРиРе. А в марте еще один счет для новых клиентов планирует запустить Райффайзенбанк.
Клиенты спрашивают
Банкиры утверждают, что спрос на накопительные счета значительно вырос. В Альфа-банке средства на них превышают 460 млрд руб. (это почти 40% всех средств физлиц), при этом доля этих счетов и депозитов примерно одинакова, рассказывает руководитель департамента развития розничных продуктов Сергей Бондаренко. К февралю портфель накопительных счетов банка «Открытие» приблизился к 15% привлеченных средств физлиц, «Русского стандарта» – к 11%. В «Возрождении» накопительные счета составляют 24% от общего числа вкладов населения. В Ситибанке на них размещено 19% рублевых средств населения и 67% срочных вкладов. У ВТБ за 2019 г. портфель накопительных счетов физлиц вырос на 62%, а за январь 2020 г. – еще на 6%, сообщила пресс-служба. В ПСБ и «Зените» портфели этих счетов за год удвоились.