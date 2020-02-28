Что скрывается за красивыми ставками накопительных счетов

Банкиры утверждают, что спрос на накопительные счета значительно вырос. В Альфа-банке средства на них превышают 460 млрд руб. (это почти 40% всех средств физлиц), при этом доля этих счетов и депозитов примерно одинакова, рассказывает руководитель департамента развития розничных продуктов Сергей Бондаренко. К февралю портфель накопительных счетов банка «Открытие» приблизился к 15% привлеченных средств физлиц, «Русского стандарта» – к 11%. В «Возрождении» накопительные счета составляют 24% от общего числа вкладов населения. В Ситибанке на них размещено 19% рублевых средств населения и 67% срочных вкладов. У ВТБ за 2019 г. портфель накопительных счетов физлиц вырос на 62%, а за январь 2020 г. – еще на 6%, сообщила пресс-служба. В ПСБ и «Зените» портфели этих счетов за год удвоились.