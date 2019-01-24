Почему опасно копить деньги на накопительных счетах
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Накопительный счет – нечто среднее между вкладом и счетом доходной банковской карты. Вкладчик свободно распоряжается средствами счета и ежемесячно получает на остаток доход, сопоставимый с доходом от депозита, однако не может в любой момент где угодно делать покупки со счета. Деньги на счете лучше защищены от карточных мошенников. Если клиент решил снять деньги с накопительного счета, то не потеряет начисленные проценты, говорит директор департамента продуктов и портфельного менеджмента «Тинькофф банка» Данил Анисимов.
Вице-президент холдинга «Русский стандарт» Эльдар Бикмаев напоминает, что средства на сумму до 1,4 млн руб. на накопительном счете так же, как и на депозите, застрахованы в АСВ. Но в отличие от вклада накопительный счет бессрочный, а закрыть его можно в любой момент без потери дохода.
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