Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4740 от 25.01.2019 под заголовком: Накопить с процентами

Почему опасно копить деньги на накопительных счетах

Их условия зачастую только кажутся очень выгодными
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Накопительный счет – нечто среднее между вкладом и счетом доходной банковской карты. Вкладчик свободно распоряжается средствами счета и ежемесячно получает на остаток доход, сопоставимый с доходом от депозита, однако не может в любой момент где угодно делать покупки со счета. Деньги на счете лучше защищены от карточных мошенников. Если клиент решил снять деньги с накопительного счета, то не потеряет начисленные проценты, говорит директор департамента продуктов и портфельного менеджмента «Тинькофф банка» Данил Анисимов.

Вице-президент холдинга «Русский стандарт» Эльдар Бикмаев напоминает, что средства на сумму до 1,4 млн руб. на накопительном счете так же, как и на депозите, застрахованы в АСВ. Но в отличие от вклада накопительный счет бессрочный, а закрыть его можно в любой момент без потери дохода.

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Комментарии
avatar-ds
22:48 25.01.2019
Слово "опасно" в качестве безоговорочной характеристики в заголовке кажется немного кричащим. Единственная "опасность", если её можно назвать таковой - в том, что процентная ставка за месяц будет обнулена из-за невыполнения какого-то косвенного условия (размер расходов, минимальная сумма на счете и т.п.) В остальном, конечно, банки часто немного хитрят, рассчитывая ставку особо сложным и не сильно дружелюбным образом, но это не опасность, а разве что досадная особенность.
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