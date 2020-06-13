Как выгоднее переводить деньги из банка в банк«Ведомости» составили путеводитель по межбанковским переводам
Банки предлагают населению все больше способов безналичного перевода средств: по номеру счета, карты или телефона, так что, казалось бы, необходимости снимать наличные, чтобы переложить деньги в другой банк, сегодня уже нет. Однако в этом многообразии не так легко разобраться и выбрать наиболее экономичный и удобный путь. Это подтверждают рассказы клиентов банков на форумах и в социальных сетях.
У одного вкладчика истек срок депозита, сумма которого превышала лимит банка на перевод, поэтому, когда он захотел перекинуть деньги в другой банк, пришлось прибегнуть к старому методу: идти в банкомат и снимать наличные. Другой клиент потерял при межбанковском переводе 12 000 руб. на комиссии. Третий не заметил, что месячная сумма бесплатных переводов по номеру телефона в банке лимитирована, и уплатил за них комиссию, о чем узнал только пост-фактум.