Как выгоднее переводить деньги из банка в банк

Банки предлагают населению все больше способов безналичного перевода средств: по номеру счета, карты или телефона, так что, казалось бы, необходимости снимать наличные, чтобы переложить деньги в другой банк, сегодня уже нет. Однако в этом многообразии не так легко разобраться и выбрать наиболее экономичный и удобный путь. Это подтверждают рассказы клиентов банков на форумах и в социальных сетях.