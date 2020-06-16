Брокеры узнают о дублирующих инвестсчетах клиентов на Мосбирже онлайн

ИИСы появились в 2015 г. для привлечения частных инвесторов на отечественный фондовый рынок. Особенность таких счетов в том, что их владельцы могут получить одну из двух льгот по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ): возврат налога с зачисленной на ИИС суммы в пределах 400 000 руб. в год (т. е. до 52 000 руб. ежегодно) либо полное освобождение от НДФЛ доходов, полученных по счету. В обоих случаях для получения льготы необходимо сохранять счет в течение трех лет и не выводить с него средства.