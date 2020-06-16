Брокеры узнают о дублирующих инвестсчетах клиентов на Мосбирже онлайн

Брокеры узнают о дублирующих инвестсчетах клиентов на Мосбирже онлайнИнвесторы с двумя и более счетами лишатся налоговых льгот
Московская биржа внедрила сервис для онлайн-проверки брокером или управляющей компанией (УК) наличия у клиента дублирующего индивидуального инвестиционного счета (ИИС), рассказал директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин. По его словам, биржа готова подключать к сервису брокеров.
ИИСы появились в 2015 г. для привлечения частных инвесторов на отечественный фондовый рынок. Особенность таких счетов в том, что их владельцы могут получить одну из двух льгот по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ): возврат налога с зачисленной на ИИС суммы в пределах 400 000 руб. в год (т. е. до 52 000 руб. ежегодно) либо полное освобождение от НДФЛ доходов, полученных по счету. В обоих случаях для получения льготы необходимо сохранять счет в течение трех лет и не выводить с него средства.