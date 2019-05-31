Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4824 от 31.05.2019 под заголовком: Инвестиции через три буквы

Как заработать на инвестиционных счетах по максимуму и избежать убытков

Пока власти обсуждают отмену налоговой льготы для частных инвесторов

Власти заговорили об отмене налоговой льготы для владельцев инвестиционных счетов. Пока этого не произошло, самое время открыть такой счет, чтобы по меньшей мере три года пользоваться льготой и зарабатывать больше, чем по вкладу

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) существуют с 2015 г. Их придумали в том числе для того, чтобы привлечь многочисленных вкладчиков на фондовый рынок. Это может быть либо брокерский счет (для самостоятельной торговли на биржах), либо счет доверительного управления (им управляет специализированная управляющая компания, УК) с дополнительными налоговыми льготами для инвесторов. Льготы предоставляются при условии, что срок жизни ИИСа составит не менее трех лет и с него не будут выводиться средства. У инвестора может быть лишь один ИИС, завести следующий можно после закрытия предыдущего. Вносить на счет можно только рубли.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике