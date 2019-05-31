Как заработать на инвестиционных счетах по максимуму и избежать убытков
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Власти заговорили об отмене налоговой льготы для владельцев инвестиционных счетов. Пока этого не произошло, самое время открыть такой счет, чтобы по меньшей мере три года пользоваться льготой и зарабатывать больше, чем по вкладу
Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) существуют с 2015 г. Их придумали в том числе для того, чтобы привлечь многочисленных вкладчиков на фондовый рынок. Это может быть либо брокерский счет (для самостоятельной торговли на биржах), либо счет доверительного управления (им управляет специализированная управляющая компания, УК) с дополнительными налоговыми льготами для инвесторов. Льготы предоставляются при условии, что срок жизни ИИСа составит не менее трех лет и с него не будут выводиться средства. У инвестора может быть лишь один ИИС, завести следующий можно после закрытия предыдущего. Вносить на счет можно только рубли.
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