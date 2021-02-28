Страховщики держат дистанцию

И 80% клиентов, которые попробовали дистанционное страхование и остались довольны, в офлайн уже не вернутся», – считает Руденко. С тем, что после пандемии многие клиенты уже не вернутся к традиционному взаимодействию со страховщиками, согласен и руководитель центра стратегического анализа СК «Сбербанк страхование» Владислав Чезганов. Поэтому развитие сервисов дистанционного взаимодействия останется драйвером рынка и в 2021 г., полагает он.