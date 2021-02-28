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Страховщики держат дистанцию

Какие страховые услуги можно теперь получить удаленно
Ольга Кучерова
Внести изменения в полис или расторгнуть договор страхования, а также заявить и урегулировать страховой случай уже можно с помощью мессенджеров /Максим Стулов / Ведомости

Страховая отрасль прошла двухлетний путь цифровизации за несколько месяцев и уже сейчас может работать полностью онлайн, утверждает Дмитрий Руденко, гендиректор компании «Абсолют страхование». «Страховщики экстренно налаживают онлайн-сервисы, а клиенты страховых компаний учатся их использовать.

И 80% клиентов, которые попробовали дистанционное страхование и остались довольны, в офлайн уже не вернутся», – считает Руденко. С тем, что после пандемии многие клиенты уже не вернутся к традиционному взаимодействию со страховщиками, согласен и руководитель центра стратегического анализа СК «Сбербанк страхование» Владислав Чезганов. Поэтому развитие сервисов дистанционного взаимодействия останется драйвером рынка и в 2021 г., полагает он.

ТЕСТ на IT-готовность

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных