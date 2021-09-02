Инвестидея: акции онлайн-ритейлеров

Инвестидея: акции онлайн-ритейлеровПандемия дала толчок развитию глобальной коммерции
Розничные онлайн-продажи по всему миру выросли на 25,7% до $4,2 трлн в 2020 г., следует из данных исследовательской компании eMarketer. К 2025 г. глобальные розничные онлайн-продажи достигнут $7,4 трлн. Это почти четверть (24,5%) всех розничных продаж в мире. У этого сегмента рынка хорошие долгосрочные перспективы, считают и аналитики Bank of America (BofA). «Ведомости» выбрали три компании, акции которых, по оценкам аналитиков, в ближайший год пойдут в рост.
Alibaba Group
Alibaba – крупнейшая китайская компания в сфере интернет-коммерции. Она не только доминирует на китайском рынке онлайн-продаж, но и набирает обороты по всему миру. Ее капитализация превышает $434 млрд. В 2020 г. компания нарастила объем продаж на 35%. При этом акции Alibaba после обвала рынка в начале пандемии к октябрю 2020 г. взлетели на 71% до $309,9 за штуку. Но с начала 2021 г. акции компании Джека Ма упали более чем на 30% – из-за опасений инвесторов по поводу масштабных мер антимонопольного законодательства в сфере технологий в Китае и усиления надзора со стороны регулирующих органов в США. Инвесторов также настораживают инвестиции Alibaba в новые проекты.