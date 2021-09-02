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Инвестидея: акции онлайн-ритейлеров

Пандемия дала толчок развитию глобальной коммерции
Инга Сангалова
Hector RETAMAL / AFP

Розничные онлайн-продажи по всему миру выросли на 25,7% до $4,2 трлн в 2020 г., следует из данных исследовательской компании eMarketer. К 2025 г. глобальные розничные онлайн-продажи достигнут $7,4 трлн. Это почти четверть (24,5%) всех розничных продаж в мире. У этого сегмента рынка хорошие долгосрочные перспективы, считают и аналитики Bank of America (BofA). «Ведомости» выбрали три компании, акции которых, по оценкам аналитиков, в ближайший год пойдут в рост.

Alibaba Group

Alibaba – крупнейшая китайская компания в сфере интернет-коммерции. Она не только доминирует на китайском рынке онлайн-продаж, но и набирает обороты по всему миру. Ее капитализация превышает $434 млрд. В 2020 г. компания нарастила объем продаж на 35%. При этом акции Alibaba после обвала рынка в начале пандемии к октябрю 2020 г. взлетели на 71% до $309,9 за штуку. Но с начала 2021 г. акции компании Джека Ма упали более чем на 30% – из-за опасений инвесторов по поводу масштабных мер антимонопольного законодательства в сфере технологий в Китае и усиления надзора со стороны регулирующих органов в США. Инвесторов также настораживают инвестиции Alibaba в новые проекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных