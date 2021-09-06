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Акции «Яндекса» дорожают: чего ждать инвесторам?

У бумаг есть еще перспективы роста – аналитики рекомендуют их «покупать»
Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

После сообщения о выкупе долей агрегатора такси Uber в совместных сервисах акции «Яндекса» бьют исторические максимумы. 3 сентября бумаги «Яндекса» на Московской бирже достигли 5707 руб. за штуку, на NASDAQ – $78,85. До конца года поисковик полностью выкупит за $1 млрд доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке», в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. Uber сохранит пакет в «Яндекс.Такси», но он сократится до 29% – «Яндекс» выкупит 4,5%, а также в течение двух лет может приобрести оставшееся по цене, зафиксированной в диапазоне $1,8–2 млрд. Аналитики едины в оценке новости для компании. Но в перспективах динамики ее акций их мнения расходятся.

«Яндекс» сделал гроссмейстерский ход, говорит аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын: компании требовалось найти такое применение наличным, чтобы у акционеров не осталось ощущения, что лучше было бы получить дивиденды. «Теперь игроки рынка могут надеяться на будущее IPO российского гиганта в сфере логистики, транспорта и электронной коммерции», – заключает эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных