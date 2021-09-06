Акции «Яндекса» дорожают: чего ждать инвесторам?

После сообщения о выкупе долей агрегатора такси Uber в совместных сервисах акции «Яндекса» бьют исторические максимумы. 3 сентября бумаги «Яндекса» на Московской бирже достигли 5707 руб. за штуку, на NASDAQ – $78,85. До конца года поисковик полностью выкупит за $1 млрд доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке», в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. Uber сохранит пакет в «Яндекс.Такси», но он сократится до 29% – «Яндекс» выкупит 4,5%, а также в течение двух лет может приобрести оставшееся по цене, зафиксированной в диапазоне $1,8–2 млрд. Аналитики едины в оценке новости для компании. Но в перспективах динамики ее акций их мнения расходятся.