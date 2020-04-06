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Власти утвердили максимальные размеры кредитов для отсрочки выплат физлицами

Ведомости

Правительство утвердило максимальные размеры кредитов, по которым заемщики могут просить отсрочки выплат, если их месячный доход снизился более чем на 30%.

  • Для потребительских кредитов физлицам – 250 000 руб.

  • Для потребительских кредитов индивидуальным предпринимателям – 300 000 руб.

  • Для потребительскизх кредитов физлицам с лимитом кредитования – 100 000 руб.

  • Для кредитов на покупку автомобиля – 600 000 руб.

  • Для ипотеки и иных кредитов, не связанных с предпринимательской деятельностью – 1,5 млн руб.

До 30 сентября 2020 г. заемщики, чьи доходы за март снизились более чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 г., вправе получить отсрочку по кредитным платежам на полгода. Об этом говорится в законе о кредитных каникулах, который вступил в силу 3 апреля. Как пояснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, воспользоваться кредитными каникулами можно только один раз. Регулятор советует просить отсрочку только в случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит. «Каникулы – это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее», – отметила Набиуллина.

Кредитные каникулы для россиян, оформивших потребительские кредиты или ипотеку в банке, а также займы в МФО и потерявших возможность обслуживать долг за последний месяц, стали одной из мер поддержки Центробанком экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Среди прочего регулятор также расширил программы рефинансирования кредитов для малого и среднего бизнеса и разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт.

Ранее по теме: Набиуллина рассказала о новых мерах поддержки населения и банков

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