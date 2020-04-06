Власти утвердили максимальные размеры кредитов для отсрочки выплат физлицами

До 30 сентября 2020 г. заемщики, чьи доходы за март снизились более чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 г., вправе получить отсрочку по кредитным платежам на полгода. Об этом говорится в законе о кредитных каникулах, который вступил в силу 3 апреля. Как пояснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, воспользоваться кредитными каникулами можно только один раз. Регулятор советует просить отсрочку только в случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит. «Каникулы – это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее», – отметила Набиуллина.