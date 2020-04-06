Власти утвердили максимальные размеры кредитов для отсрочки выплат физлицами
Правительство утвердило максимальные размеры кредитов, по которым заемщики могут просить отсрочки выплат, если их месячный доход снизился более чем на 30%.
Для потребительских кредитов физлицам – 250 000 руб.
Для потребительских кредитов индивидуальным предпринимателям – 300 000 руб.
Для потребительскизх кредитов физлицам с лимитом кредитования – 100 000 руб.
Для кредитов на покупку автомобиля – 600 000 руб.
Для ипотеки и иных кредитов, не связанных с предпринимательской деятельностью – 1,5 млн руб.
До 30 сентября 2020 г. заемщики, чьи доходы за март снизились более чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 г., вправе получить отсрочку по кредитным платежам на полгода. Об этом говорится в законе о кредитных каникулах, который вступил в силу 3 апреля. Как пояснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, воспользоваться кредитными каникулами можно только один раз. Регулятор советует просить отсрочку только в случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит. «Каникулы – это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее», – отметила Набиуллина.
Кредитные каникулы для россиян, оформивших потребительские кредиты или ипотеку в банке, а также займы в МФО и потерявших возможность обслуживать долг за последний месяц, стали одной из мер поддержки Центробанком экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Среди прочего регулятор также расширил программы рефинансирования кредитов для малого и среднего бизнеса и разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт.