Минфин внес в правительство проект постановления об ипотеке под 6,5%

Согласно проекту, программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос – не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке. Максимальная сумма кредита для жилых помещений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 8 млн руб., в остальных регионах — 3 млн руб.