Минфин внес в правительство проект постановления об ипотеке под 6,5%
Минфин внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%, направленный на улучшение жилищных условий граждан, сообщил «Ведомостям» представитель министерства.
Согласно проекту, программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос – не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке. Максимальная сумма кредита для жилых помещений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 8 млн руб., в остальных регионах — 3 млн руб.
Запуск госпрограммы льготной ипотеки под 6,5% на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин. Крупные ипотечные банки начали принимать заявки на ипотеку на объявленных условиях заранее, до официальной публикации постановления правительства. Среди них Промсвязьбанк (принимает заявки на ипотеку под 6%), Сбербанк (6,4%), ВТБ, Альфа-банк, Дом.РФ (под 6,5%).