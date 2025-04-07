Полевая почта. «Девочка понимает, что папы у нее нет»О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «Ведомости» начинают публикацию серии фронтовых писем – свидетельств того, что переживали в это сложное время жители Советского Союза. Первое почтовое отправление в нашем проекте – от майора арттехслужбы Виктора Жабо, написанное ровно 83 года назад дочери Евгении. Семья красноармейца, который дошел до Берлина, в августе 1941 г. была эвакуирована из Москвы в Челябинск.
7 апреля 1942 г.
Здравствуй, Женечка! Я очень рад, что ты получила мою первую посылку. Жаль, что сейчас почта не принимает посылок. А то я тебе и Светику прислал бы и печенья и солдатских сухарей, которых сам есть не могу.
Я сейчас живу в доме, где вместе с мамой живут девочка 7 лет, Алочка, и ее братик Эдя, 1 год 6 месяцев.
Папы у них нет. Когда немцы под натиском Красной армии убегали, они расстреляли здесь в совхозе Ущицы 18 человек мужчин и юных мальчиков 15. В том числе расстреляли папу Алочки и Эди. Девочка понимает, что папы у нее нет, что он умер, а Эдя этого не понимает и понять не хочет и несколько раз в день спрашивает свою маму: «Где папа? когда же папа придет и посадит Эдю на колени?» Бедный Эдя! Нет у него больше папы!
Папа
«Ведомости» благодарят за помощь в подготовке проекта Государственный исторический музей.