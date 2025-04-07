Полевая почта. «Девочка понимает, что папы у нее нет»

Папы у них нет. Когда немцы под натиском Красной армии убегали, они расстреляли здесь в совхозе Ущицы 18 человек мужчин и юных мальчиков 15. В том числе расстреляли папу Алочки и Эди. Девочка понимает, что папы у нее нет, что он умер, а Эдя этого не понимает и понять не хочет и несколько раз в день спрашивает свою маму: «Где папа? когда же папа придет и посадит Эдю на колени?» Бедный Эдя! Нет у него больше папы!