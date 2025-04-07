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Полевая почта. «Девочка понимает, что папы у нее нет»

О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
Ведомости
Из коллекции Государственного исторического музея
Из коллекции Государственного исторического музея

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «Ведомости» начинают публикацию серии фронтовых писем – свидетельств того, что переживали в это сложное время жители Советского Союза. Первое почтовое отправление в нашем проекте – от майора арттехслужбы Виктора Жабо, написанное ровно 83 года назад дочери Евгении. Семья красноармейца, который дошел до Берлина, в августе 1941 г. была эвакуирована из Москвы в Челябинск.

7 апреля 1942 г. 

Здравствуй, Женечка! Я очень рад, что ты получила мою первую посылку. Жаль, что сейчас почта не принимает посылок. А то я тебе и Светику прислал бы и печенья и солдатских сухарей, которых сам есть не могу.

Я сейчас живу в доме, где вместе с мамой живут девочка 7 лет, Алочка, и ее братик Эдя, 1 год 6 месяцев.

Из коллекции Государственного исторического музея
Из коллекции Государственного исторического музея

Папы у них нет. Когда немцы под натиском Красной армии убегали, они расстреляли здесь в совхозе Ущицы 18 человек мужчин и юных мальчиков 15. В том числе расстреляли папу Алочки и Эди. Девочка понимает, что папы у нее нет, что он умер, а Эдя этого не понимает и понять не хочет и несколько раз в день спрашивает свою маму: «Где папа? когда же папа придет и посадит Эдю на колени?» Бедный Эдя! Нет у него больше папы!

Папа

«Ведомости» благодарят за помощь в подготовке проекта Государственный исторический музей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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