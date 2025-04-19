Студенческий полк. Как Московский авиационный институт готовил военных инженеров

Студенческий полк. Как Московский авиационный институт готовил военных инженеровПосле эвакуации молодой вуз работал в Алма-Ате
В преддверии 80-летия Победы «Ведомости» вместе с Министерством науки и высшего образования России продолжают серию публикаций о работе советских вузов в годы Великой Отечественной войны. На очереди – Московский авиационный институт (МАИ), который в сложнейших условиях обеспечивал подготовку инженеров, разрабатывал новые конструкторские решения и выпускал оружие. Несмотря на эвакуацию в Алма-Ату, деятельность вуза не прекращалась ни на минуту.
Развитие советской авиации
Начало XX века ознаменовалось бурным развитием авиации как в мире, так и в СССР. Стране требовался комплексный подход: модернизация технологий, образования и инфраструктуры. Развивающаяся отрасль остро нуждалась в квалифицированных кадрах, что привело к реформе образовательной системы. В 1925 г. на базе механического факультета Московского высшего технического училища (МВТУ) открылось аэромеханическое отделение, которое в 1929 г. было преобразовано в факультет. А 20 марта 1930 г. МВТУ разделили на пять вузов, одним из которых стал Московский авиационный институт (МАИ).
Он сразу вышел в лидеры технического образования, внедряя передовые научные достижения. Строились новые корпуса, в том числе технологический и моторный, открывались лаборатории (аэродинамики, авиационных материалов и другие), формировались новые факультеты, первыми из которых стали инженерно-экономический и факультет вооружения самолетов. С 1930 по 1940 гг. ученые МАИ разработали ряд новаторских конструкций: самолеты «Сталь-МАИ», «Октябренок» (легкомоторный самолет тандемной аэродинамической схемы) и ЭМАИ (был полностью выполнен из магниевых сплавов). Однако Великая Отечественная война заставила позабыть о далеко идущих планах. Выживать нужно было здесь и сейчас.
Военные приоритеты
Летом 1941 г. часть студентов и сотрудников МАИ ушли на фронт добровольцами. Девушки-студентки стали авиатехниками и летчицами. Особую известность получил 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк, чьи юные летчицы – легендарные «ночные ведьмы» – вручную подвешивали бомбы весом в сотни килограммов и совершали по несколько вылетов за ночь. Их операции отличались быстротой и незаметностью.
В тылу маевцы тоже работали на Победу: более 400 студентов обслуживали подмосковные аэродромы, еще свыше 200 трудились на авиазаводах. «Мы работали на заводах посменно, по 12 часов. Но в большинстве случаев работать приходилось и днем, и ночью. Зачастую – в течение нескольких суток без перерыва. Мы находились на полуказарменном положении: для кратковременного отдыха во время перерыва в работе устанавливались койки», – вспоминал тяжелое время выпускник МАИ Георгий Майборода.
Осенью 1941 г., когда враг приближался к Москве, МАИ эвакуировали в Алма-Ату, а в его корпусах разместили воинские части. В Казахстане, несмотря на отсутствие необходимых условий труда и обучения, занятия продолжились. В 28 самых разных и неприспособленных для этого помещениях были организованы лекционные, лабораторные и практические занятия, курсовое и дипломное проектирование. Срок обучения сократили с 5,5 до 3,5 лет, чтобы быстрее выпускать авиаинженеров. Всего за время пребывания в Алма-Ате МАИ подготовил 620 специалистов. Учебно-производственные мастерские в кратчайшее время наладили выпуск оборонной продукции.
В феврале 1942 г., когда враг был отброшен от Москвы, институт возобновил работу в столице. К апрелю там уже учились 1700 человек. Главной задачей оставалась помощь фронту. Объединив усилия, специалисты МАИ из Москвы и Казахстана смогли наладить производство 76-мм снарядов, корпусов зажигательных бомб и стабилизаторов мин, а также переработку и утилизацию трофейной техники. Кроме того, они участвовали в разработке пистолета-пулемета Калашникова. Наконец, были начаты исследования прямоточных воздушно-реактивных двигателей конструкция Игоря Меркулова, положившие начало работам МАИ в области реактивной авиации.
Трудовой фронт
Летом 1943 г. маевцев начали возвращать из эвакуации. Помимо усиленной работы для фронта, вуз сосредоточился на разработке новых образовательных программ с ориентацией на подготовку специалистов инженерных специальностей широкого профиля. Несмотря на тяжелейшие условия военного времени, Московский авиационный институт не только продолжал работу, но и увеличил ее темпы. Студенты и сотрудники участвовали в сборе средств на авиаэскадрилью «Москва», активно становились донорами крови. Из студенток МАИ была сформирована бригада для оказания помощи медперсоналу и раненым в подконтрольном университету госпитале.
В 1944-1945 гг. МАИ был признан лучшим вузом столицы и получил переходящее Красное знамя. В этот период в институте создали научно-техническое сообщество и новейшую лабораторию с самолетами и их компонентами, открыли кафедру радиолокации (позже – радиофакультет) и кафедру специальных двигателей, организовали авиационное научно-техническое общество студентов (АНТОС), заочное отделение, кабинеты дипломного проектирования и типографию, запустили аэродинамическую трубу Т-1, начали издание научных трудов и работу спортивного клуба, а сформировали концертную бригаду театральной студии, выступавшую на фронте.
Память о героях МАИ
За годы войны Московский авиационный институт подготовил для авиапромышленности более 2200 инженеров, 1 000 снайперов, 900 пулеметчиков, 380 минометчиков и 150 истребителей танков. В действующие части было направлено свыше 125 000 самолетов и множество артиллерийских устройств. Кроме того, МАИ заложил основы для подготовки специалистов по новым направлениям авиационной науки. Среди ключевых достижений – оптимизация учебных планов и внедрение новых подходов в образовании, науке и производстве.
Особую гордость института составляет то, что первое Знамя Победы над Рейхстагом водрузила боевая группа под командованием выпускника МАИ – лейтенанта Семена Сорокина. За большие заслуги перед Отечеством МАИ был награжден орденом Ленина, а 119 преподавателей, сотрудников и студентов получили государственные награды. Институт хранит память о войне и ее героях. На Ритуальной площади вуза установлен памятник 106 маевцам, погибшим на фронте, а в Музее истории МАИ – мемориал с их именами.