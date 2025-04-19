Студенческий полк. Как Московский авиационный институт готовил военных инженеров

Осенью 1941 г., когда враг приближался к Москве, МАИ эвакуировали в Алма-Ату, а в его корпусах разместили воинские части. В Казахстане, несмотря на отсутствие необходимых условий труда и обучения, занятия продолжились. В 28 самых разных и неприспособленных для этого помещениях были организованы лекционные, лабораторные и практические занятия, курсовое и дипломное проектирование. Срок обучения сократили с 5,5 до 3,5 лет, чтобы быстрее выпускать авиаинженеров. Всего за время пребывания в Алма-Ате МАИ подготовил 620 специалистов. Учебно-производственные мастерские в кратчайшее время наладили выпуск оборонной продукции.