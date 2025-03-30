Покорительницы фронтового неба: история «ночных ведьм»

Летчица Надежда Попова вспоминала: «Самолет этот открытый. Единственное, что нас защищало, – козырек как у мотоцикла. Если мороз, если за бортом -25, то и у меня -25. Если высунешься из кабины, то щека обморожена, нос и даже руки, несмотря на то что в крагах мы были. Конечно, летать было очень холодно, особенно в зимнее время. Пока долетишь, это 40 или 30 минут на высоте – а там еще ж холоднее».