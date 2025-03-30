Покорительницы фронтового неба: история «ночных ведьм»За годы войны женский авиаполк совершил 24 000 вылетов и сбросил 3000 тонн бомб
30 марта 1945 г. советские войска героически освободили город Данциг (ныне – Гданьск). Среди участников этой операции было формирование, которое сильно отличалось от других, – 46-й гвардейский авиационный полк, состоящий только из женщин, или, как его прозвал испуганный неприятель, «Ночные ведьмы». «Ведомости» вспоминают их историю.
Женское дело
Перед началом Великой Отечественной войны в СССР существовало много аэроклубов, летных школ и училищ – в те времена небо было в моде. Там обучались как парни, так и девушки. И с началом войны многие из новоиспеченных летчиц просились на фронт, чтобы послужить Родине. Но женщин в военную авиацию брали только в порядке исключения.
Ситуацию изменила легендарная летчица, Герой Советского Союза Марина Раскова. Она добилась разрешения на создание первой женской авиагруппы. И в октябре 1941 г. вышел приказ о формировании женских авиаполков – пикировочного, истребительного и ночного бомбардировочного. По факту первые два в ходе войны стали смешанными, и только 588-й ночной легкобомбардировочный полк всегда был полностью женским – от руководства (его поручили опытной летчице Евдокии Бершанской) до техников, писарей и связистов. Этот авиаполк сформировали в городе Энгельс Саратовской области. В 1943-м он получил почетное звание и был переименован в 46-й гвардейский.
Марина Раскова лично ездила по летным училищам и авиакружкам, отбирая подходящих кандидаток. Как правило, летчицы было от 17 до 25 лет. На первых порах 588-й полк насчитывал 115 девушек.
Командир полка Евдокия Бершанская имела опыт ночного и слепого полета. Более того, она уже руководила женским летным отрядом в прошлом. На тот момент ей было 29 лет. В ее честь группу шутливо стали называть «Дунькиным полком».
Шинели и волосы «до пол-уха»
В Энгельсе будущих летчиц ожидал насыщенный учебный курс: занятия по 11 часов в день, морзянка, строевая и летная подготовка. Дисциплина в части была строгой, и поблажек никому не делали.
«Сначала всех разделили по группам: летчики, штурманы и техники. Каждая группа изучала необходимые для данной профессии предметы. Раскова привлекала к преподавательской работе известных специалистов и сама преподавала штурманские дисциплины» (из книги летчицы Натальи Кравцовой (Меклин) «Три года под зенитным огнем»).
Курсанткам выдали мужскую военную форму, ведь специальной женской в то время просто не существовало. Девушкам приходилось самостоятельно перешивать ее под себя.
«Нам выдали шинели, нам выдали сапоги 43-го размера. Так что в одном сапоге три наших ноги помещалось. Приказ номер один говорил – всем девочкам, пришедшим в армию, постричься под мальчика. Волосы спереди – «до пол-уха». Что такое «до пол-уха» мы не знали, но вот сейчас я так и хожу», – вспоминала начальница штаба полка Ирина Ракобольская.
Впереди было несколько месяцев интенсивной боевой подготовки и учебных вылетов.
Полеты на «рус фанер»
«От заката до восхода солнца над их [немецкими] головами висели невидимые в темноте “рус фанер” и методично сбрасывали бомбы. При этом нельзя было определить, где и когда упадет следующая» (из книги штурмана 46-го авиаполка Ольги Голубевой-Терес «Страницы из летной книжки»).
Летчицы сначала обучались, а потом совершали боевые вылеты на бипланах модели У-2 (По-2). Эти легкие самолеты предназначались для первичной летной подготовки, а еще использовали в медицинской, почтовой и сельскохозяйственной авиации. Никто прежде не применял эту технику в боевых целях, ведь, на первый взгляд, У-2 для этого не годились. Каркас у них был деревянный, обшивка – фанерная и полотняная, а максимальная скорость едва могла превысить 100 км/ч.
«На самолете не было бомбового отсека, бомбы привешивались в бомбодержатели прямо под плоскости самолета. Не было прицелов, мы создали их сами и назвали ППР (проще пареной репы). Количество бомбового груза менялось от 100 до 300 кг. В среднем мы брали 150–200 кг» (из первой части книги «Нас называли ночными ведьмами», написанной начальником штаба полка, профессором МГУ Ириной Ракобольской).
Поначалу фашисты смеялись над У-2 и называли эти самолеты «рус фанер», но вскоре они изменили свое мнение. Легкость бипланов стала большим плюсом для летчиц: управление ими не требовало выдающихся физических сил. Более того, машины отличались живучестью. Нередко на аэродром возвращались испещренные пулевыми отверстиями самолеты, словно это им никак не вредило. Технику оперативно чинили – и снова в небо.
«Однажды экипаж вернулся с задания на самолете, в котором было 30 пробоин, перебиты шасси, повреждены центроплан и фюзеляж, – рассказывала в своих мемуарах участница полка Ирина Дрягина. – Летчики были уверены, что три дня им придется быть “безлошадными”, однако их подруги-механики ввели самолет в строй за 10 часов!»
Полеты на У-2 были сопряжены со множеством неудобств, например холодом.
Летчица Надежда Попова вспоминала: «Самолет этот открытый. Единственное, что нас защищало, – козырек как у мотоцикла. Если мороз, если за бортом -25, то и у меня -25. Если высунешься из кабины, то щека обморожена, нос и даже руки, несмотря на то что в крагах мы были. Конечно, летать было очень холодно, особенно в зимнее время. Пока долетишь, это 40 или 30 минут на высоте – а там еще ж холоднее».
Первоначально у них не было даже радиосвязи – только секундомер и карта. Пулеметы на самолетах тоже появились только в 1944 г. До этого единственным оружием на борту были пистолеты ТТ экипажа.
«Не так я представляла себе фронт»
После того, как летчицы прошли военную подготовку и освоили ночные полеты на У-2, настало время выполнять боевые задачи. В конце мая 1942 г. полк перебросили на Южный фронт.
«…Нет, совсем не так я представляла себе фронт. Небольшой донбасский поселок Труд Горняка под Краснодоном. Мирные белые хатки. Густая трава по пояс, а в траве ромашки и клевер. Легкомысленно щебечут птицы в кустах, прыгая с ветки на ветку. Разве это похоже на войну?» (из книги Натальи Кравцовой (Меклин) «От заката до рассвета»).
Впрочем, это была война, и уже 12 июня на территории Донбасса состоялся первый настоящий боевой вылет девушек. В нем участвовало три экипажа. Неприятель заметил самолеты и обстрелял их зенитным огнем. Первые два экипажа не пострадали, третий – разбился.
«Темно, ни единого огонька. Летит командир полка, за ним Люба Ольховская, Вера Тарасова. Я училась с ними в Херсонской авиационной школе. А Люба Ольховская – такая красивая девочка, глаза голубые, щечки красненькие. У меня на глазах прожектора их взяли, сразу же огонь – все, и самолет сбит. И вот тогда только понимаешь – вот что такое война. Смотрим это место, где были те девочки, где спали – оно уж пустое», – вспоминала Надежда Попова.
Тактика «ведьм»
Командир полка Евдокия Бершанская разработала тактику ведения боя, к которой противник был не готов. Бипланы летали на минимальных высотах – ниже, чем их могли бы засечь радары. Когда девушки оказывались вблизи цели, они глушили моторы, и самолеты бесшумно планировали. Достигнув определенной точки, летчицы сбрасывали бомбы, снова заводили моторы и улетали. За эту бесшумность и неуловимость летчицы и получили от врага прозвище «Ночные ведьмы».
Когда экипаж возвращался на базу, в небо поднимался следующий и так далее. Летчицы создали расписание, чтобы регулировать очередность полетов. Перерывы между вылетами составляли от 5 до 8 минут, и один экипаж за ночь мог сделать от 6 до 12 вылетов. Впрочем, бывало и больше.
До 1944 г. летали без парашютов. «Ведьмы» придерживались логики: если собьют над вражеской территорией, то лучше погибнуть. Если над своей, то вся надежда на то, что У-2 могут планировать. И это работало: у летчицы Веры Тихомировой заглох мотор на высоте 1 км, и она сумела посадить самолет, а Дина Никулина приземлилась на автомобильной дороге, несмотря на серьезное ранение.
Ответная тактика фашистских войск была следующей: по ночами они освещали небо прожекторами, выискивая маленькие, но опасные самолеты. Если обнаруживали, расстреливали зенитным огнем, а позднее стали поднимать в воздух истребители.
«Как падает горящий факел»
Одна трагическая ночь запомнилась всем без исключения летчицам 46-го авиаполка – 1 августа 1943 г. В эту ночь погибли сразу четыре экипажа.
Впервые для борьбы с «Ночными ведьмами» немецкое командование перебросило на участок группу истребителей. Это стало неожиданностью для советских летчиц. Сначала они недоумевали, почему немецкая зенитная артиллерия молчит, но при этом самолеты загораются и гибнут. Когда женщины догадались, что против них сражаются мессершмитты (истребители-низкопланы), полеты были остановлены. Но к этому моменту сгорело уже четыре экипажа. В ту ночь погибли: Анна Высоцкая со штурманом Галиной Докутович, Евгения Крутова со штурманом Еленой Саликовой, Валентина Полунина со штурманом Глафирой Кашириной, Софья Рогова со штурманом Евгенией Сухоруковой.
«А мы стоим на своем аэродроме и видим, как огненный факел падает на землю, – вспоминала Ирина Ракобольская. – Вы можете себе представить, как вы смотрите на то, как падает горящий факел, и знаете, что в это время там находится Галя Докутович? И вы знаете, что это она сейчас горит».
Надежда Попова рассказывала: «Мы бомбы бросили, попали в склад с боеприпасами. Следующий самолет, который за мной шел, схватили прожектора, и ни единого выстрела с земли. И в это время заходит с воздуха истребитель и в упор расстреливает в прожекторах этот самолет. В эту ночь немцы впервые применили истребители. И у меня на глазах четыре экипажа сгорели. Это было самая большая потеря у нас за войну».
Боевые потери 46-го авиаполка за годы войны составили 23 человека и 28 самолетов. Ни одна из павших летчиц не считается без вести пропавшей, потому что после войны комиссар полка Евдокия Рачкевич отыскала могилы всех погибших.
Но потери были не только боевые. Несколько человек погибли во время учебных полетов.
Ирина Ракобольская рассказывала: «Еще в Энгельсе у нас разбилось три самолета. Потому что была плохая погода, мы не умели еще летать ночью хорошо, и летчик теряет пространственное представление, срывается в штопор, и три самолета были разбиты в дым».
А 10 апреля 1943 г. произошел трагический случай: в темноте один самолет сел прямо на другой, который только что приземлился. В результате погибли летчицы Полина Макагон, Лидия Свистнуова и Юлия Пашкова.
«Гордись, ты женщина!»
Несмотря на тяготы военной жизни, девушки старались радовать себя всякими приятными мелочами и находить время для себя.
Как вспомнила Ирина Ракобольская, девушки возили в самолетах котят, а если погода была нелетная, танцевали прямо на аэродроме – как были – в летных комбинезонах и унтах. Очень любила танцы летчица Дина Никулина – лучше всех отбивала чечетку на вечерах самодеятельности. В 1944 г. ее тяжело ранили в ногу. После этого с танцами пришлось повременить, и Дина увлеклась пением.
Чтобы скоротать часы плохой погоды, летчицы распускали синие трикотажные кальсоны и вышивали на портянках незабудки. Цветы вообще любили – как вышитые, так и настоящие. Женя Жигуленко всегда окружала себя цветами – спала с ними, брала букеты с собой на вылет. После войны она стала кинорежиссером и в 1981 г. сняла художественный фильм «В небе «Ночные ведьмы».
В минуты отдыха девушки вспоминали о своих увлечениях. Женя Руднева любила рассказывать боевым подругам сказки и интересовалась астрономией – хорошо знала, где какое созвездие, и любила их показывать. Она совершила 645 боевых вылетов и погибла в ночь на 9 апреля 1944 г. при выполнении боевого задания севернее Керчи в возрасте 23 лет.
Многие увлекались стихами. Хорошо и много писала Наталья Меклин, к концу войны совершившая 980 боевых вылетов, другие зачитывались и переписывали ее стихи в свои «литературные тетрадки». Часто стихи посвящались павшим подругам.
«Мы сочинили 12 заповедей женского полка, и первая была: «Гордись, ты женщина!» – писала Ирина Ракобольская.
И все это – в перерывах между смертельно опасными и героическими вылетами.
Вровень с мужскими полками
Постепенно слава о «Ночных ведьмах» распространилась по всему фронту.
«Скоро мы встали вровень с мужскими полками, а в чем-то и обогнали их. Резко изменилось и отношение к нам. Летчики братских мужских частей ласково называли нас "сестренками" и, приветствуя нас, делали круги над нашим аэродромом. Пехотинцы писали нам теплые письма и говорили, что мы "небесные создания". И даже то, что немцы прозвали нас "ночными ведьмами", даже это стало признанием нашего мастерства» (из книги Ирины Ракобольской «Другого такого полка не было»).
«Ночные ведьмы» за время войны участвовали в ключевых операциях – от битвы за Кавказ до прорыва обороны немцев на Одере. 46-й авиационный полк прошел от Донбасса через Сальские степи и предгорья Кавказа, через Крым, Белоруссию и Польшу, дошел до Восточной Пруссии, Германии и завершил войну севернее Берлина. 15 октября 1945 г. полк был расформирован, а большинство летчиц демобилизовано. 22 раза полк получал благодарность в приказах Верховного главнокомандования.
В общей сложности самолеты «Ночных ведьм» находились в воздухе 28 676 часов (1191 полных суток). Экипажами У-2 было сброшено на противника более 3000 т бомб и 26 000 зажигательных снарядов. Летчицы уничтожили или повредили 17 переправ, 9 железнодорожных поездов, 2 железнодорожные станции, 176 автомобилей, 26 складов, 12 цистерн с горючим, 86 огневых точек, 11 прожекторов. Было вызвано 1092 взрыва и 811 пожаров.
Уникальность и узнаваемость женского авиаполка сделала его известным на весь мир. За годы сражений «Ночные ведьмы» совершили около 24 000 боевых вылетов, 23 летчицы были удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза.