Студенческий полк. Как мариупольский институт металлургов пережил оккупацию

В преддверии 80-летия Победы «Ведомости» вместе с Министерством науки и высшего образования России продолжают цикл публикаций о работе советских вузов в годы Великой Отечественной войны. На очереди – Мариупольский металлургический институт (ММИ, ныне – Приазовский государственный технический университет), который в 1941 г. не успел эвакуироваться из города и был захвачен врагом. Несмотря на оккупацию, студенты и преподаватели вносили свой вклад и на фронте, и в тылу.