Студенческий полк. Как мариупольский институт металлургов пережил оккупацию

Студенческий полк. Как мариупольский институт металлургов пережил оккупациюДеятельность вуза была полностью остановлена на два года
В преддверии 80-летия Победы «Ведомости» вместе с Министерством науки и высшего образования России продолжают цикл публикаций о работе советских вузов в годы Великой Отечественной войны. На очереди – Мариупольский металлургический институт (ММИ, ныне – Приазовский государственный технический университет), который в 1941 г. не успел эвакуироваться из города и был захвачен врагом. Несмотря на оккупацию, студенты и преподаватели вносили свой вклад и на фронте, и в тылу.
Работа до последнего
История института началась 18 декабря 1928 г. с основания Мариупольского вечернего рабочего металлургического техникума. Через два года он был преобразован в Мариупольский вечерний металлургический институт, став первым в своем роде учебным заведением на территории советской Украины, которое готовило специалистов для предприятий черной металлургии. Здесь получали образование будущие инженеры сталеплавильного и прокатного производств, механики-конструкторы, инженеры-теплотехники и термисты. В сентябре 1939 г. открылось дневное отделение.
С началом войны работа вуза была переориентирована на нужды фронта и обороны. Коллектив ММИ выполнял важный военный заказ: готовил рабочие чертежи стрелкового вооружения и минометов для ускорения их выпуска на Мариупольском металлургическом заводе имени Ильича. Летом 1941 г. студенты института работали на демонтаже промышленного оборудования мариупольских предприятий для эвакуации в тыл. Студенты-вечерники, уехавшие с предприятиями на Урал, в кратчайшие сроки монтировали цеха для выпуска бронированного металла и боеприпасов для Красной Армии.
Фронт стремительно приближался к городу. Вуз получил разрешение на эвакуацию в Нижний Тагил 6 октября 1941 г., однако уже 8 октября в город ворвались фашисты. Мариупольский металлургический институт не успел эвакуироваться и на два года прекратил свою деятельность. Все имущество и документация института были уничтожены захватчиками. Здание учебного комбината Завода имени Ильича, где размещался ММИ, фашисты превратили в лагерь для военнопленных.
В боевом и трудовом строю
В первые дни войны на фронт добровольно ушли более 60 студентов ММИ. Многие из них окончили военные училища и стали командирами. Например, Павел Козырев прошел с боями от Сталинграда до Берлина, Иван Кобозев участвовал в освобождении Киева, Людмила Мишина воевала на Кубани, освобождала Керчь и Севастополь.
Павел Лаврик поступил на первый курс ММИ в 1941 г. и сразу оказался на передовой. Он воевал в составе 2-го Белорусского фронта, был тяжело ранен под Витебском. После окончания войны вернулся в ММИ и закончил его с отличием. В 1968 г., будучи кандидатом технических наук, Лаврик стал первым заведующим новой кафедры металлургии и технологии сварочного производства.
Приближали Победу ученые ММИ Георгий Капырин, Иван Брагин и Семен Скобло, которые стали непосредственными участниками создания легендарного танка Т-34. Так, исследовательская группа во главе с Капыриным разработала броневую сталь нового типа МЗ-2, а после начала войны он возглавил бригаду специалистов, наладившую производство броневого проката на заводе «Красный Октябрь» в Сталинграде. В том, что Сталинградский тракторный завод в самую критическую фазу войны выдал фронту около 4000 танков, есть его личный вклад.
В начале войны важнейшие оборонные цеха Завода имени Ильича были эвакуированы в Нижний Тагил. Иван Брагин стал заместителем начальника цеха крупного стального литья Уральского танкового завода, где производились литые башни для Т-34. Применение литейных технологий существенно увеличило прочность конструкции и сократило время изготовления башни, благодаря чему удалось в рекордные сроки наладить массовое производство.
Семен Скобло после эвакуации работал руководителем сталеплавильной группы центральной заводской лаборатории Уральского танкового завода. В 1942 г. им была разработана усовершенствованная технология литья танковых траков из высокомарганцевой стали Гадфильда. Эта разработка имела решающее значение для налаживания массового производства Т-34 и использовалась всеми советскими танкостроительными предприятиями.
Возвращение к мирной жизни
Оккупация Мариуполя продолжалась 23 месяца. За это время гитлеровцы замучили и расстреляли более 50 000 жителей, в том числе прославленного сталевара Макара Мазая, студента вечернего отделения ММИ Ивана Моисеева, выпускника института, начальника мартеновского цеха Наума Толмачева. От рук врага погиб директор института Михаил Озеров, выпускники Константин Зорин, Надежда Бондарцева, Николай Айзеншток.
В оккупированном городе активно действовали подпольные и диверсионные группы. В одной из них воевали выпускники института Александр и Григорий Прихоженко. Уже после войны закончили ММИ участники мариупольского подполья Пелагея Романова, Василий Прихно, Василий Андрющенко и Виктор Цыс.
В сентябре 1943 г. Мариуполь был освобожден, а уже 6 декабря институт возобновил учебную и научную деятельность.