Студенческий полк. Как выпускники Сталинского пединститута жили в подполье

Студенческий полк. Как выпускники Сталинского пединститута жили в подпольеЭвакуированный вуз был вынужден прервать обучение на два года
«Ведомости» вместе с Министерством науки и высшего образования России продолжают цикл публикаций по случаю 80-летия Победы о работе советских вузов в годы Великой Отечественной войны. Сталинский государственный педагогический институт (СГПИ, сейчас – Донецкий государственный университет) был эвакуирован в октябре 1941 г., но по решению властей прекратил образовательную деятельность. Оставшиеся в оккупации студенты и выпускники делали все возможное, чтобы приблизить освобождение Донбасса.
Довоенное развитие
Сталинский пединститут был создан 2 августа 1937 г. приказом Народного комиссариата просвещения Украинской ССР. Он стал третьим вузом промышленного региона (ранее появились политехнический и медицинский институты). 1 сентября к занятиям приступили 138 первокурсников.
Через четыре года в СГПИ на кафедрах истории, языка и литературы, педагогики и психологии, социально-экономических дисциплин, марксизма-ленинизма и военного дела обучались уже 880 студентов. Занятия вели 65 преподавателей, в том числе два кандидата наук. При вузе работали семь учебно-методических кабинетов, библиотека, спортзал, буфет и небольшое общежитие.
В июне 1941 г. дипломы педагогов получили 243 выпускника. Всего перед войной из стен института вышло 682 учителя средних и начальных школ.
Перечеркнутые планы
17 июня 1940 г. бюро Донецкого обкома Компартии УССР утвердило решение о строительстве корпуса физико-математического факультета и общежития для студентов на 350 мест. На ноябрь было запланировано открытие на базе СГПИ университета.
Однако все эти планы перечеркнула война. Большинство руководителей и преподавателей СГПИ вступили в ряды Красной армии, в том числе директор вуза Сергей Ксенофонтов, его заместитель Иван Омельяненко, декан исторического факультета Яков Пичкуренко, декан литературного факультета Вадим Костецкий и многие другие.
Студенты пединститута после экзаменов были направлены на сельхозработы, а в сентябре – мобилизованы на создание гигантского противотанкового рва на подступах к городу. На соседних участках работали студенты медицинского и горного институтов. Четырехметровый по ширине и глубине ров рыли почти полтора месяца, вплоть до приближения немецких танков.
Эвакуация и оккупация
9 октября 1941 г. было принято решение об эвакуации СГПИ. Уже 12 октября эшелон с людьми, материальными ценностями и документацией отбыл из Сталино (сейчас – Донецк) и через полтора месяца прибыл в Молотов (сейчас – Пермь). 5 декабря состоялся ускоренный выпуск эвакуированных студентов старших курсов, а 11 декабря, согласно распоряжению Народного комиссариата образования, СГПИ прервал свою деятельность до окончания войны.
Оккупация Сталино длилась почти два года – с 21 октября 1941 г. по 8 сентября 1943 г. Студенты и выпускники пединститута участвовали в антифашистском подполье. Так, за распространение листовок на станции Авдеевка был казнен комсорг СГПИ Анатолий Коломиец. За содействие в побеге из концлагеря 250 советским военнопленным были расстреляны выпускница Зина Полончук и студентка Капа Кастрыкина. За помощь партизанскому отряду Александра Шведова в уничтожении склада авиабомб была убита студентка Лида Матвиенко.
Возвращение к учебе
5 декабря 1943 г. было принято решение о возобновлении деятельности вуза. Поскольку довоенный корпус был разрушен, весь институт разместился на четвертом этаже школы № 3. Учебный процесс обеспечивали 15 преподавателей, а обязанности директора СГПИ в 1944 г. исполнял математик Яков Мирошниченко. Возобновило работу и физико-математическое отделение, созданное весной 1941 г.
Столы и стулья для занятий, книги и учебники для библиотеки студенты несли из дома. Конспекты писали самодельными чернилами между строк книг и газет, на упаковочной бумаге. Параллельно они принимали участие в восстановлении разрушенного города, в уборке урожая и других трудовых акциях.
Весной 1944 г. институт получил земельный участок для подсобного хозяйства, а в декабре был организован отдел рабочего снабжения, открылись столовая и магазин. К столовой были прикреплены 125 студентов и преподавателей. Меню двухразового питания дополняли овощи, выращенные в подсобном хозяйстве.
Весной 1945-го состоялся первый послевоенный выпуск 120 учителей. Наиболее способные остались работать преподавателями. В дни летних каникул институт был перемещен в здание школы № 18, которое нуждалось в капитальном ремонте. Первоначальное благоустройство осуществили силами студентов и сотрудников института.
За два года восстановления СГПИ на посту директора побывали несколько человек. После демобилизации в марте 1946 г. к исполнению обязанностей вернулся Сергей Ксенофонтов, а в июле – его заместитель Илья Омельяненко. Всего к работе приступили 58 преподавателей, пятеро из которых – с учеными степенями. Коллектив пополнялся людьми, прошедшими суровую школу войны.