Студенческий полк. Как выпускники Сталинского пединститута жили в подполье

Оккупация Сталино длилась почти два года – с 21 октября 1941 г. по 8 сентября 1943 г. Студенты и выпускники пединститута участвовали в антифашистском подполье. Так, за распространение листовок на станции Авдеевка был казнен комсорг СГПИ Анатолий Коломиец. За содействие в побеге из концлагеря 250 советским военнопленным были расстреляны выпускница Зина Полончук и студентка Капа Кастрыкина. За помощь партизанскому отряду Александра Шведова в уничтожении склада авиабомб была убита студентка Лида Матвиенко.