Операция «Эвакуация»: как Советский Союз спас промышленность во время войны

За годы Великой Отечественной в СССР были разрушены более 31 000 предприятий, однако наиболее крупные и значимые – порядка 3500 – удалось сохранить и перевезти в тыл. Только в первые три месяца войны было перемещено 1500 заводов и фабрик. Эвакуация проходила на фоне перестройки экономики на военный лад и реализации жесткого мобилизационного плана, который разработали через неделю после нападения Германии. Благодаря богатому опыту государственного планирования Советский Союз смог оперативно подготовить кадры и наладить выпуск продукции на новых местах. Несмотря на оккупацию территории с третью промышленности и населения, к 1943 г. объем производства был всего на несколько процентов меньше, чем в 1940 г., а в тылу – в два раз раза больше. «Ведомости» рассказывают о том, как проходила самая масштабная в истории эвакуация.