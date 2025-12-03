Подвиг твой бессмертен: как в СССР стали чествовать бойцов без имен

В августе 1920 г. капеллан направил письмо священнику Вестминстерского собора Герберту Райлу. Уже в ноябре того же года с фронтов Первой мировой доставили несколько неопознанных тел британских военнослужащих. Офицер случайным образом выбрал одно из них. Солдата затем захоронили в специально созданной гробнице собора, а остальные останки отправили на другие кладбища. Король Георг II возложил на гроб венок из красных роз и лавровых листьев. К нему прилагалась открытка со словами: «В светлую память о воинах, погибших безвестными в Великой войне. Безымянные, но все же хорошо известные».