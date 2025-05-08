От царских маршей до символа Победы: история шествий на Красной площади

От царских маршей до символа Победы: история шествий на Красной площадиВ советское время парад на 9 мая прошел всего трижды
За последние 30 лет торжественный парад военнослужащих и техники на Красной площади 9 мая стал обязательным элементом празднования окончания Великой Отечественной, хотя так было далеко не всегда: во времена СССР парад в День Победы проходил всего три раза. По каким поводам шествия проводились раньше и как появилась современная традиция – в материале «Ведомостей».
Царские марши
До середины XVII г. территория под стенами Кремля называлась Торгом. Правда, использовалась она не только как рынок, но и как место оглашения царских указов, проведения торжественных церемоний, крестных ходов, экзекуций, казней, а также церковных и воинских шествий.
Единого мнения о дате первого военного парада на Красной площади среди историков нет. Одни считают, что это 18 мая 1654 г., когда Государев полк под командованием Алексея Михайловича прошел процессией из Кремля во время Русско-Польской войны, другие – 12 декабря 1702 г., когда Петр I праздновал взятие Нотебурга, проведя вернувшееся войско по Мясницкой улице с трофейными шведскими знаменами.
К концу XVIII в. парады стали регулярной практикой воинских частей в Российской империи, хотя на Красной площади они проводились по особым случаям. Например, 4 марта 1818 г. в честь открытия памятника Минину и Пожарскому или 4 июня того же года в честь короля Пруссии Фридриха Вильгельма III.
Революционным строем
17 марта 1917 г., когда власть перешла к Временному правительству, на Красной площади состоялся всенародный молебен и парад революционных войск. Принимал его самоназначенный командующий московским гарнизоном подполковник Александр Грузинов. Этот парад считается первым, в ходе которого применялась авиация (аэропланы).
Первый советский парад состоялся 1 мая 1918 г. в День международной солидарности трудящихся. Принимал его наркомвоенмор Лев Троцкий, а командовал шествием начальник Латышской дивизии Иоаким Вацетис. Впоследствии парады также проводились в годовщину Октябрьской революции, в дни Всевобуча, Красного офицера, в связи с выпуском слушателей командных курсов и военных училищ, а также в честь конгрессов Коминтерна.
Первая тяжелая бронетехника – трофейный танк «Рено» – появилась на параде 1 мая 1919 г. Начиная с 1922 г. такие марши стали проводиться почти регулярно дважды в год: 1 мая и 7 ноября. С целью освобождения проезда для техники в 1929 г. была разобрана Иверская часовня, а в 1931 г. снесены Воскресенские ворота. В том же году в связи с реконструкцией Красной площади и постройкой обновленного Мавзолея Ленина памятник Минину и Пожарскому перенесли к Храму Василия Блаженного.
Последний предвоенный парад на Красной площади состоялся 1 мая 1941 г. На мероприятии присутствовали иностранные дипломаты и военные атташе, в том числе представители Великобритании, Японии, Вишистской Франции и нацистской Германии.
В годы Великой Отечественной войны парад на Красной площади проходил только два раза – 7 ноября 1941 г., в разгар битвы за Москву, и 1 мая 1945 г., за неделю до капитуляции Германии.
Победный 45-й
Идея проведения победного парада принадлежала Иосифу Сталину, который озвучил ее 15 мая 1945 г. на праздничном обеде в Кремле. По его инициативе в шествии приняли участие представители всех фронтов и родов войск, включая рядовых солдат и героев, отличившихся в боях.
Парад Победы состоялся 24 июня 1945 г. Принимал его маршал Георгий Жуков, а командовал маршал Константин Рокоссовский. Для участия в параде были сформированы 12 сводных полков, каждый из которых насчитывал более 1000 отличившихся бойцов, в том числе Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. Перед полками шли командующие фронтами и армиями.
Всего в параде участвовало 35 325 человек, включая 249 генералов и 24 маршалов. Процессию сопровождал сводный военный оркестр в составе 1400 музыкантов. Участвовал в параде и иностранный контингент – в составе полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошагали представители Войска Польского, которые возглавлял генерал брони Войска Польского Владислав Корчиц.
Воздушная часть была отменена из-за нелетной погоды. В конце шествия к подножию Мавзолея Ленина, использовавшегося как трибуну, были брошены 200 знамен разгромленных немецких войск.
Юбилейные парады
Следующий парад Победы на Красной площади прошел только спустя 20 лет – 9 мая 1965 г. Тогда на марше впервые пронесли Знамя Победы. Знаменосцем выступил полковник Константин Самсонов, а ассистентами – сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария, которые 1 мая 1945 г. водрузили стяг над Рейхстагом. Почти треть участников шествия составляли ветераны Великой Отечественной войны. Мероприятие посетили правительственные делегации 12 социалистических государств, а также представители коммунистических партий и национально-освободительных движений мира.
Очередной парад Победы прошел 9 мая 1985 г. уже в честь 40-летия Победы. В нем участвовали не только воинские части и современная боевая техника, но и колонны ветеранов, а также образцы вооружений времен войны, включая танки Т-34-85, самоходные артиллерийские установки СУ-100 и гвардейские реактивные минометы БМ-13 «Катюша». Военнослужащие, задействованные в исторической части парада, также носили форму военного образца.
Спустя пять лет, 9 мая 1990 г., прошел последний парад Победы в СССР. Стоит отметить, что торжественные марши, приуроченные к окончанию Великой Отечественной войны, не рассматривались советским руководством как ключевые. Место «витринных» парадов всегда делили между собой шествия 7 ноября и 1 мая.
Парады Победы в России
В 50-ю годовщину Победы, 9 мая 1995 г., на Красной площади был воспроизведен исторический парад 1945 г. Сводными полками ветеранов были представлены все десять фронтов военных лет со боевыми знаменами. Также в шествии участвовали военнослужащие российской армии в военной форме периода Великой Отечественной войны.
В праздновании 50-летия Победы в Москве принимали участие главы 56 государств и генеральный секретарь ООН Бутрос Гали. С тех пор приглашение глав иностранных государств на празднование юбилеев Победы стало традицией. Исключением являлись только парады 2000 и 2022 гг.
Практика проведения парада Победы была институализирована 19 мая 1995 г. с принятием Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», который законодательно закрепил до того неформальные обычаи. Согласно тексту закона, «9 Мая является всенародным праздником – Днем Победы … и ежегодно отмечается военным парадом и артиллерийским салютом».
В соответствии с документом военные парады с привлечением вооружения и военной техники, с использованием символа воинской славы России – Георгиевской ленты и копий Знамени Победы, стали проводиться ежегодно 9 мая в Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
В 1996 г. Мавзолей Ленина последний раз использовался как трибуна, а с 1997 г. около него сооружается специальная конструкция. В 2000 г. пешим строем в последний раз прошли ветераны. В 2005 г. было принято решение оборудовать для них отдельные трибуны. В качестве гостей на параде в честь 60-летия Победы присутствовали бывшие военнослужащие вермахта, приехавшие в составе немецкой делегации во главе с канцлером Германии Герхардом Шредером.
После парада 1990 г. тяжелая техника долгое время не принимала участия в шествии, так как после распада СССР были восстановлены Воскресенские Ворота, которые сделали проезд невозможным. В 2008 г. был использован альтернативный маршрут (через параллельный Кремлевский проезд) и традиция появления тяжелой военной техники возобновилась.
В 2010 г. в торжественном шествии на Красной площади впервые с 1945 г. приняли участие иностранные военные из 13 государств, в том числе Великобритании, Польши, США, Франции и государств СНГ. Впоследствии участие иностранного контингента стало частой практикой.
В 2020 г. из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади, традиционно проводимый 9 мая, перенесли на 24 июня. При этом воздушная часть парада прошла в первоначально запланированный день – 9 мая.