От царских маршей до символа Победы: история шествий на Красной площади

Первая тяжелая бронетехника – трофейный танк «Рено» – появилась на параде 1 мая 1919 г. Начиная с 1922 г. такие марши стали проводиться почти регулярно дважды в год: 1 мая и 7 ноября. С целью освобождения проезда для техники в 1929 г. была разобрана Иверская часовня, а в 1931 г. снесены Воскресенские ворота. В том же году в связи с реконструкцией Красной площади и постройкой обновленного Мавзолея Ленина памятник Минину и Пожарскому перенесли к Храму Василия Блаженного.