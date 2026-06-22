Что западные СМИ писали о вторжении Гитлера в СССР

Это великий переломный момент войны, а значит, и великий перелом в западной истории; передышка, которую он дает Британии и нам, не имеет никакого значения, за исключением одного: насколько эффективно она будет использована. Преступные подрывные действия коммунизма, прошлые выверты советской политики и политико-экономические доктрины сталинского государства перестали иметь для Запада какое-либо значение в этот важный момент, точно так же как они не имели значения для самого Гитлера, когда тот заключал свою сделку [пакт о ненападении между СССР и Германией] в августе 1939 г. Если Гитлеру позволить выиграть в игре, которую он сейчас затеял, из-за всех этих демократических колебаний, разобщенности и слепоты, на которые он рассчитывает, то будущего не будет ни для кого.