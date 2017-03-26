Спикер Вячеслав Володин встретился с руководителем ПАСЕ Педро Аграмундом

В рамках заседания Совета парламентской ассамблеи (ПА ОДКБ) в Санкт-Петербурге спикер Госдумы встретился с Педро Аграмундом. Аграмунд прибыл с частным визитом по приглашению спикера. Политики собираются обсудить миграционную политику, борьбу с терроризмом, борьбу с наркотрафиком и оружием. На заседании также присутствовал лидер альянса либералов и демократов в ПАСЕ Хорде Шукла.

«Мы благодарны, что вы нашли возможность приехать и встретиться здесь, учитывая, что темы, которые мы будем обсуждать, являются сверхактуальными», – заявил Володин. Обсуждаемые вопросы по борьбе с терроризмом чрезвычайно важны для каждой страны, подчеркнул спикер.

«Мой председательский срок начался с того, что Российская Федерация отсутствовала в ПАСЕ, я надеюсь, что, когда будет заканчиваться, Российская Федерация уже будет там», – заявил Аграмунд. Тема борьбы с терроризмом актуальна для всех стран и никто не может считать себя в Европе свободным от этой угрозы, поэтому все должны совместно бороться с терроризмом, в том числе Россия и США, подчеркнул европейский политик. «Чтобы отстаивать интересы борьбы за мир, мы должны вести политику диалога», – добавил он.

Стороны затронули тему визита Аграмунда в Сирию: «Чем больше депутаты Совета Европы будут совершать частные поездки, чтобы разобраться в ситуации, тем быстрее мы добьемся мира», – отметил Володин. Таким образом, европейские депутаты подключили к решению проблем парламентские делегации. С их участием в Сирии собираются создавать парламентскую группу по конституционной реформе. Российская делегация собирается обсудить модельные законы для решения поднятых вопросов.