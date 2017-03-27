Минкомсвязи смягчит запрет на демонстрацию нацистской символики

Минкомсвязи уточнит состав правонарушений, связанных с публичным демонстрированием нацистской атрибутики и символики, сообщает официальный портал раскрытия информации. По действующему законодательству правонарушением является любая публичная демонстрация нацистской символики, отмечается в уведомлении. Это делает неэффективным применение данной нормы, ведь по формальному признаку под нее подпадает, к примеру, любая кино- и телепродукция о Великой Отечественной войне, исключений не предусмотрено также для научных работ, просветительской, учебной и иной общественно-полезной деятельности.

Поэтому нужно сформулировать нормы закона таким образом, чтобы отделить понятие «пропаганда» от простого изображения, объясняет замминистра связи Алексей Волин, и сделать это так, чтобы любой судья, даже в глухой провинции, не выносил «странных» решений. Уже сложилась достаточно абсурдная судебная практика применения этой нормы, а правоприменители ссылаются на прямое требование закона, напоминает чиновник. В итоге, например, исторический журнал «Дилетант» выходит с изображением на обложке Штирлица, у которого замазана повязка со свастикой на руке, – таких ограничений не было даже в 1970-е гг., в самый расцвет советской власти, отмечает Волин: «Хочется больше здравого смысла».

Действительно, известно немало случаев, когда основанием для привлечения к ответственности становилась простая публикация кадров исторической хроники. Так, в 2015 г. суд в Смоленске приговорил журналистку Полину Данилевич к штрафу в 1000 руб. за публикацию фотографии двора, где она живет, сделанную во время нацистской оккупации. А в Краснодаре суд оштрафовал на 1500 руб. гражданскую активистку Юлию Усач за публикацию в соцсети трех исторических картинок, включая брошенные советскими солдатами нацистские знамена на Параде Победы.

Утомленные скриншотом Главный редактор орловского информационно-аналитического агентства Дмитрий Краюхин полторы недели назад сообщил, что вызван в полицию для объяснений о размещении в интернете скриншота из фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем – 2».

За последние девять лет (статистика за 2016 г. пока отсутствует) число дел о демонстрации нацистской символики выросло в 14 раз, говорит руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, при этом решений о штрафах стало больше в 37 раз, а арестовывать стали в 11 раз чаще. Основной рост пришелся на период после 2014 г. – именно тогда Госдума приняла поправки, отменившие необходимость доказывать факт пропаганды, и с этого момента любая демонстрация нацистской символики стала считаться нарушением. Как отмечали тогда в пояснительной записке к законопроекту его авторы – единороссы, пропаганда экстремистской и нацистской деятельности с помощью атрибутики и символики «представляет собой одну из наиболее опасных угроз конституционному строю и безопасности государства».

Правоохранительные органы с энтузиазмом включились в поиск экстремистов нового толка, ведь «палок» больше всего там, где их легче срубить, замечает Чиков: достаточно найти в соцсети соответствующую картинку – и готово дело. В итоге, по его мнению, истерика по поводу изображения свастики вошла в диссонанс с ура-патриотической пропагандой: обнаружилось, что фильмы о Второй мировой войне невозможно показывать без изображения свастики. Когда годами выхолащивали здравый смысл, не стоит удивляться тому, что он исчез, заключает Чиков.