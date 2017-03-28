Безопасность и право

Давний соратник Сергея Кириенко рекомендован на пост председателя Арбитражного суда Москвы

Высшая квалификационная коллегия судей одобрила его кандидатуру
Давний соратник Сергея Кириенко рекомендован на пост председателя Арбитражного суда Москвы
Давний соратник Сергея Кириенко рекомендован на пост председателя Арбитражного суда Москвы
С. Портер / Ведомости

Высшая квалификационная коллегия судей без лишних вопросов рекомендовала председателя Арбитражного суда Татарстана Николая Новикова на пост председателя Арбитражного суда Москвы. Он оказался единственным кандидатом на эту должность.

У Новикова не оказалось родственников, которые дали бы основания подозревать конфликт интересов (жена – домохозяйка, родители – пенсионеры, дети учатся, а сестра работает в Башкирии). Ему лишь пришлось уточнить, что источником неожиданно крупного дохода в 2013 г. стала продажа машины супруги.

Чуча был назначен председателем московского арбитража в 2010 г. (до этого он возглавлял Арбитражный суд Омской области) и проработал всего один срок из двух возможных
Московский арбитраж может возглавить соратник Сергея Кириенко
Глава арбитража Татарстана Николай Новиков – единственный кандидат на эту должность

Также на заседании комиссии были оглашены результаты работы Верховного суда Татарстана, которые позволяют судить об организационных способностях председателя: если в 2012 г., до его назначения, суд рассматривал с нарушением сроков 4,3% дел, то к 2016 г. этот показатель сократился до 0,18%.

На просьбу «Ведомостей» прокомментировать свое предстоящее назначение Новиков ответил, что «потом как-нибудь». Получив рекомендацию, он вернулся в кресло члена коллегии (в ее состав он вошел в декабре прошлого года) и продолжил рассматривать кандидатуры коллег.

Полномочия нынешнего председателя Арбитражного суда Москвы Сергея Чучи истекают в апреле, претендовать на второй срок он не будет.

Полномочия двух арбитражных судей приостановлены из-за подозрения во взятке

Новиков в начале нулевых годов успел поработать с нынешним первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, который тогда был полпредом президента в Приволжском федеральном округе: с 2000 по 2001 г. Новиков служил начальником юридического отдела аппарата приволжского полпредства, а потом – заместителем начальника окружного управления Минюста. В 2004 г. он был назначен председателем Арбитражного суда Самарской области и проработал на этом посту два срока. Следующим шагом в его карьере стало назначение в Татарстан, где Новиков тоже оказался единственным кандидатом: двух претендовавших на эту должность зампредов Верховного суда республики, ранее одобренных ВККС, отклонила кадровая комиссия при президенте России.

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