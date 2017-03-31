Турция заявила об окончании операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг обсудили в Анкаре возможные совместные действия по борьбе с ИГИЛ (запрещено в России). Американские СМИ накануне называли эти переговоры самым сложным экзаменом для нового госсекретаря из-за противоречий между двумя странами, связанных прежде всего с поддержкой Вашингтоном сирийских курдов.

Вечером в среду совет национальной безопасности Турции объявил об окончании операции «Щит Евфрата». Она началась в августе 2016 г. и преследовала официальную цель создать зону безопасности на приграничной сирийской территории, до этого занятой ИГИЛ и курдскими отрядами YPG. «Мы очистили от террористов 2015 кв. км, там разместилась Свободная сирийская армия, туда вернулись беженцы, жизнь налаживается. Операция «Щит Евфрата» закончена. Впоследствии, если нам что-то будет угрожать, может быть проведена новая операция – и она будет иметь другое название», – пояснил премьер Бинали Йылдырым (цитата по «РИА Новости»).

Представитель сирийской Партии демократического союза, боевым крылом которой является YPG, говорит, что окончание турецкой кампании стало для них неожиданностью. Но если турки и одержали победу, то временную, убежден он: «Они называют это успехом, а мы считаем провалом, ведь они оккупировали территорию Сирии и встретили там наше сопротивление». Сирийские курды имеют неоспоримое преимущество в операции в Ракке, продолжает собеседник: «Мы на земле показали, что действительно боремся с терроризмом и уже освободили много городов, в то время как турки под видом борьбы с ИГИЛ убирают курдов».

Цена войны > 80 человек убитыми и более 10 танков потеряли вооруженные силы Турции в ходе операции в Сирии. Потери подконтрольных Анкаре отрядов Сирийской свободной армии составляют, по разным оценкам, от 500 до 2000 человек убитыми и ранеными, т. е. примерно 5–20% от общей численности этих сил

Первоначально Турция называла целями операции взятие подконтрольного сирийским курдам города Манбидж, а затем столицы «халифата» Ракки, говорит человек, близкий к Минобороны России. Но в конце года протурецкие силы и турецкая армия столкнулись с ожесточенным сопротивлением ИГИЛ в районе города Эль-Баб, а после его взятия увидели в районе Манбиджа российские и американские патрули, напоминает он, поэтому антикурдские цели наступления не были достигнуты в полной мере.

Операция «Щит Евфрата» успешно выполнила свою задачу, не согласен профессор Университета Билкент в Анкаре Сечкин Костем, но это не означает, что турецкие военные покинут Сирию, – они могут начать и другую операцию, чтобы вытеснить ИГИЛ и не дать курдским частям объединиться: «Сейчас правительство выжидает и пытается понять, что принесет сотрудничество с Москвой и Вашингтоном, в первую очередь речь идет об операции в Ракке. Туркам есть что предложить американцам: совместная военная операция в этом случае будет намного лучше подготовлена и проведена. А вот сирийские курды не должны взять под свой политический контроль северную Сирию, ведь в этом случае Сирия без вариантов станет конфедерацией». Тема совместной операции в Ракке обсуждалась не только с Тиллерсоном, но и с директором ЦРУ Майком Помпео, который свой первый зарубежный визит в начале февраля совершил именно в Турцию, напоминает эксперт.