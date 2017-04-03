Перед Екатериной Тихоновой забрезжил олимпийский огонь

В России будет создана федерация, объединяющая танцевальный спорт и акробатический рок-н-ролл. Об этом, как сообщает сайт Союза танцевального спорта России (СТСР), было объявлено 24 марта на встрече руководителей региональных танцевальных федераций в Москве. Новая организация создается «для развития видов спорта «танцевальный спорт», «акробатический рок-н-ролл», а также танцев сальса, брейк-данс, хип-хоп и иных свинговых и современных танцев», говорится в проекте устава. Возглавит ее вице-президент Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла (РосФАРР), замглавы департамента спорта и туризма Москвы Надежда Ерастова, знает один из участников встречи и подтверждает человек в одной из объединяющихся федераций. Собеседник в мэрии говорит, что у Ерастовой часто видят руководителя фонда «Иннопрактика» Екатерину Тихонову – предполагаемую дочь Владимира Путина, участницу чемпионатов России, Европы и мира по акробатическому рок-н-роллу, вице-президента Всемирной конфедерации акробатического рок-н-ролла (см. врез).

Человек в одной из ассоциаций связывает объединение с олимпийскими амбициями россиян. В начале нулевых годов идея включить спортивные танцы в число олимпийских видов спорта обсуждалась довольно активно, вспоминает он, тогда же заговорили об объединении федераций танцев и рок-н-ролла: это обеспечило бы гораздо более солидное представительство. По словам собеседника, танцевальная ассоциация более массовая, но тяготеет к большей субъективности в судействе, что дает почву для коррупции. К тому же в последние годы ее раздирали конфликты, из-за неуплаты взносов ее статус во Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF) понизили до временного члена; в акробатическом рок-н-ролле людей меньше, но порядка больше, считает он.

Дочь или не дочь В начале 2016 г. Reuters назвало Екатерину Тихонову дочерью Владимира Путина; президент и его пресс-секретарь это не подтверждали. Годом ранее Тихонова побывала на Давосском форуме в компании зампреда правления «Сибура» Кирилла Шамалова. В марте 2016 г. The Guardian включила Тихонову в список самых влиятельных молодых людей мира.

Объединение танцевальных видов спорта на национальных уровнях – часть стратегии WDSF, главная цель – вхождение танцевального движения в олимпийскую семью, подтверждает президент СТСР Денис Кузнецов. В некоторых странах такое объединение уже произошло и для России это был лишь вопрос времени, солидарен представитель РосФАРР: по его словам, руководством Минспорта России и WDSF эта идея обсуждалась давно, а в 2015 г. СТСР и РосФАРР заключили соглашение о сотрудничестве. При этом слияния самих видов спорта не планируется: в России немало примеров успешных общероссийских федераций, развивающих два и более видов спорта. Но единая федерация планирует заняться и развитием других танцевальных направлений, которые пока не являются в России видами спорта, таких как хип-хоп и брейк-данс, вошедшие в программу летних юношеских Олимпийских игр 2018 г. Вопрос о том, обсуждается ли кандидатура Ерастовой на пост руководителя объединенной федерации, в РосФАРР оставили без комментариев.

Получить комментарии Минспорта не удалось. Ранее экс-глава Москомспорта, президент РосФАРР Алексей Воробьев говорил журналистам, что акробатический рок-н-ролл может быть включен в программу Олимпийских игр.