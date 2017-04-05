Дольше России решения ЕСПЧ выполняют только Турция и Португалия

Решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа, жалобы Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и Алексея Пичугина, а также по делам о запрете гей-парадов в Москве, условиях содержания заключенных под стражей (Калашников и другие против России) по-прежнему числятся среди неисполненных. Об этом говорится в ежегодном докладе Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) который опубликован сегодня.

Россия занимает третье место после Турции и Португалии по длительности исполнения решений ЕСПЧ, находящихся под усиленным контролем, - в среднем на исполнение такого решения ей требуется 10 лет, следует из опубликованных данных. При этом к концу года на контроле КМСЕ находилось в общей сложности 1573 дела – то есть 85% от всех дел против России, в которых ЕСПЧ когда-либо находил нарушение за всю историю своей деятельности (по данным самого суда, таких было 1834 случая). По сравнению с 2015 г. эта цифра практически не изменилась.

В прошлом году Россия исполнила 261 решение (в четыре с лишним раза больше, чем в предыдущем), но и количество проигранных ею дел выросло более чем в два раза: со 120 до 283, большую их часть (275 дел) составили так называемые «повторяющиеся» нарушения. Вырос и размер присужденных судом компенсаций - до 7 380 062 евро. По этому показателю мы также уступаем Турции (ей по итогам прошлого года предстоит выплатить 20 473 112 евро) и Италии ( 15 127 577 евро).

Россия уложилась в установленный регламентом срок оплаты в 90 случаях и уплатила с опозданием в 63 случаях. По данным на конец прошлого года, по 198 случаям подтверждение оплаты не было получено.

Если не брать в расчет компенсацию, назначенную ЕСПЧ пострадавшим акционерам ЮКОСа (Россия с санкции Конституционного суда отказалась платить по решению Страсбурга 1,9 млрд евро), далеко не выплата компенсации является главной проблемой при исполнении решений - наибольшие затруднения российские власти испытывают с делами, требующими решения системных проблем (связанных с контролем над действиями сил безопасности, условиями содержания под стражей, эффективностью судебной практики и ограничениями прав собственности и т. д. ).

В докладе отмечается, что ряд давно назревших вопросов (в частности, улучшение контроля за законностью решений об аресте в России) находятся «на пути к решению». Всего в докладе приводятся примеры около 250 реформ, инициированных 47 государствами - членами Совета Европы с целью укрепления прав человека с 2010 г.

Среди основных проблем, препятствующих выполнению решений ЕСПЧ, авторы доклада выделяют нехватку средств и ресурсов для необходимых в ряде случаев системных реформ, неделание признать необходимость таких реформ, политические разногласия между национальными органами, а также отсутствие единого понимания ряда терминов. Например, понятие «юрисдикция», с точки зрения ЕСПЧ, включает в себя влияние на самопровозглашенные администрации, что автоматически ставит располагающее таким влиянием государство в положение ответчика. (Действительно, Россия, столкнувшаяся с таким пониманием юрисдикции в деле «Катан и другие против Российской Федерации», с ним категорически не согласна. – «Ведомости».)