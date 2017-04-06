Закон о митингах скорректируют

Срок подачи уведомлений о встречах депутатов с избирателями может быть сокращен, местные власти будут нести ответственность в случае непредоставления площадок для встреч, рассказали несколько собеседников, близких к руководству Госдумы.

В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект избранной от Москвы Ирины Белых («Единая Россия»), который приравнивает встречи парламентариев с избирателями к митингам, оппозиция проголосовала против, законопроект обсуждали не один час. Партия власти в свою очередь отклонила альтернативный законопроект от ЛДПР, который отменял необходимость подачи уведомлений.

По итогам резонансных обсуждений в Думе ее руководство приняло решение создать рабочую группу по работе над поправками, в первый раз она соберется уже в понедельник: от ЛДПР будут представлены зампред Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, эсеры предложили Олега Шеина и Олега Нилова, коммунисты - Юрия Синельщикова и Алексея Куринного. От единороссов в рабочей группе - автор поправок Ирина Белых и Эрнест Валеев. Многое из того, что говорил, например, Лебедев в части инициатив местных властей, действительно так, объясняет близкий к руководству Думы собеседник. «Нужно вести диалог», - подчеркивает он.

«Мы соберёмся для того, чтобы обсудить все предложения, которые звучали в ходе рассмотрения документа в первом чтении», - рассказал Сергей Неверов («Единая Россия»). Основная задача рабочей группы - выработать консолидированную позицию по ряду вопросов, в том числе должна быть гарантирована возможность встреч депутатов с избирателями, безопасность избирателей во время встреч на улицах, говорит Неверов. По его словам, необходимо продумать механизм предотвращения ситуаций, когда со стороны местных властей могут возникнуть препятствия для встреч депутатов с гражданами (например, непредоставление помещений) , вплоть до административной ответственности. «Вполне возможно, что мы обсудим и сокращение сроков подачи уведомлений», - сказал Неверов.