Законопроект о приравнивании встреч депутатов с избирателями к митингам прошел первое чтение

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении закон, обязывающий депутата уведомлять власти о встрече с избирателями на улице, на такие встречи предлагается распространить действие закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Поправки, внесенные депутатом-единороссом Ириной Белых, определяют, что встреча депутата со своими избирателями является публичным мероприятием.

Оговаривается, что депутат при проведении такого публичного мероприятия может не иметь на себе отличительного знака организатора такого мероприятия, если у него есть форменный значок депутата. При этом для депутатов устанавливается более короткий период, за который он должен уведомить о проведении встречи с избирателями на улице.

Уведомление об уличной встрече депутат должен подать в соответствующие органы не ранее, чем за 10 дней до мероприятия, и не позднее, чем за 7 дней до него. В соответствии с действующим законодательством, организатор публичного мероприятия должен подать такое заявление не ранее, чем за 15 дней, и не позднее 10 дней до мероприятия.