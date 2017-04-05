Кремль не занимается организацией антитеррористических митингов – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение газеты «Коммерсантъ» о том, что администрация президента (АП) поручила регионам 8 апреля провести митинги против терроризма. «Кремль не занимается организацией митингов, поэтому я не могу вам сказать, состоятся ли они в регионах, а если состоятся, то в каких и кто будет организатором», – сказал он.

Песков отметил, что не знает о таких «сигналах» из Кремля. «Тем более что они (митинги) и не нужны. Я бы не стал говорить академично, потому что консолидация общества и выражение всяческой солидарности налицо», – добавил пресс-секретарь российского президента.

По данным «Коммерсанта», АП поручила регионам провести антитеррористические митинги, акции должны состояться «особенно там, где прошли акции протеста» 26 марта. В одном из регионов изданию заявили, что «поставлена планка в 4000–4500 участников».