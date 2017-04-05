Кремль заменит антикоррупционные митинги антитеррористическими – «Коммерсантъ»

Представители администрации президента рекомендуют региональным властям провести 8 апреля антитеррористические митинги, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к Кремлю источники. «Губернаторам уже звонят и ставят задачу сгонять туда весь народ»,— рассказал один из них. Предполагается, что в демонстрациях примут участие все парламентские партии. Акции должны пройти в крупных городах по всей стране, особенно там, где 26 марта состоялись антикоррупционные шествия.

В «Единой России» подтвердили подготовку к участию в антитеррористической акции. В «Справедливой России» оговорились, что «команд еще не поступало». У КПРФ на 8 апреля заявлен митинг в Москве против социального неравенства «и других проблем». До сих пор менять повестку на антитеррористическую не предполагалось, но в принципе такое возможно.

Об организации митингов рассказали в нескольких региональных администрациях. Указания по численности получены не везде. Где-то речь шла о 4000-4500 участниках, где-то, по умолчанию, не меньше обычного. Один из собеседников рассказал о стандартном способе мобилизации, когда «Единая Россия» задействует бюджетников для участия в акции. В Челябинской области организатором акции являются не областные власти, а прогубернаторское движение «За возрождение Урала».