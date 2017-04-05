Мэрия Москвы согласовала проведение акции против терроризма на Манежной площади

Проведение акции памяти «Питер, мы с тобой» на Манежной площади в четверг, 6 апреля, согласовано с московскими властями. Об этом «Коммерсанту» сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник. «Акция неполитическая и не подпадает под действие 54-го федерального закона (О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях)», - добавил он, уточнив, что инициатива проведения акции в московское правительство поступила от профсоюзов.

По словам Олейника, аппарат мэра поручил департаменту скоординировать вопросы, касающиеся акции. Он не ответил на вопрос, когда Московская федерация профсоюзов (МФП) обратилась за согласованием. Издание поясняет, что уведомление о проведении митинга должно быть подано за 10–15 дней до даты проведения.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что администрация президента поручила регионам организовать антикоррупционные митинги. В Кремле заявили, что не имеют к акциям никакого отношения.